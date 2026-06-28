De Pelícano al cielo: así fue el espectacular paso del padre Guilherme por A Coruña

"¡La Virgen!". No podría ser más gráfica, apropiada y definitoria la reacción de uno de los más de 2.000 asistentes a la sesión del Padre Guilherme en la sala Pelícano de A Coruña. Lejos del choque que supone ver a un hombre de perenne sonrisa y con alzacuellos a los platos, lo cierto es que la experiencia fue una de las memorables en los últimos años. Y eso, cuando se habla de una de las 100 mejores discotecas del mundo, es decir mucho.

Puntual como un reloj, el luso salió a 'misa' de tres de la madrugada y no dio la bendición final a los presentes hasta pasadas las seis de mañana. Toda una homilía electrónica en la que la infraestructura de Pelicano y el show del cura permitieron un espectáculo lleno de guiños, referencias y hasta autoparodias. Sin embargo, que para eso es cura, también estuvo siempre muy presente la palabra de Dios, literalmente, con una mezcla electrónica como acompañamiento. Unas gaitas y la imagen de la Torre de Hércules y La Marina fueron uno de los primeros homenajes a los 'feligreses', a los que Guilherme se metió en el bolsillo desde el comienzo. Tampoco faltaron algunos clásicos de Queen, por ejemplo.

Podría decirse que los momentos más especiales de la noche fueron dos. Por un lado, un homenaje al Papa Francisco con el famoso vídeo futbolero de "jueguen para delante, pidan la pelota", en el que el pontífice hizo su famosa comparación entre el fútbol y los jóvenes, y también el recuerdo a Venezuela. Una gran bandera del país caribeño, con el 'Ave María' de fondo, sirvieron para que Guilherme pidiera ayuda a la Virgen del Coromoto. Lo del cura dj era ver para creer, pero los que tuvieron fe y pasaron por taquilla dieron por más que amortizada la entrada.