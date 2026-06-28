Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cómo mantener la fe y el papel que jugará A Coruña para ayudar a Venezuela

Más de 400 personas llenaron la iglesia de Os Castros en una misa de recuerdo en la que el mensaje fue claro: "Tenemos una misión; desde aquí, ayudar a los que están allí"

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/06/2026 22:33
Momento de la misa en recuerdo a las víctimas de los terremotos en Venezuela
Momento de la misa en recuerdo a las víctimas de los terremotos en Venezuela
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Más de 400 personas asistieron a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el barrio de Os Castros, para la misa en recuerdo de los fallecidos en los terremotos de Venezuela, muchos de ellos familiares o vinculados directamente con coruñeses de nacimiento o de adopción. Fue un acto duro, con momentos de duelo en los que los silencios clamaban angustia y dolor, pero también transmitió esperanza y una misión para los que están aquí: ahora entran a jugar un papel clave al otro lado del charco.

Alfonso Rueda y Rodríguez Miranda, durante su reunión telemática con los centros gallegos de Venezuela

Rueda se reúne con los centros gallegos de Venezuela para conocer la situación del país tras los terremotos

Más información

Muchos de los presentes ni siquiera se consideraban a sí mismos religiosos, creyentes o practicantes. Pero se trataba de solidaridad, respeto y duelo. De acompañar y apoyar. Ofició el padre Piero Rella, un venezolano muy vinculado con el barrio con la Hermandad Venezolana de Galicia-Coruña (Hevega). No es fácil decirlo, y mucho menos de asimilar, pero el mensaje que quiso trasladar fue de esperanza. “Tenemos una misión: desde aquí, ayudar a los que están allá”, subrayó. Y esa ayuda comenzó con el envío por parte de la hermandad de 15 cajas de ayuda humanitaria, con zumos, medicamentos y pañales. A pesar de que este envío se canaliza a través del Dépor, Hevega también se encuentra gestionando la acción civil con grupos con los que lleva años trabajando y financiando.

Migdalia Martínez, presidenta de Hevega, posa para El Ideal Gallego en la plaza de María Pita

Los casi 5.000 venezolanos en A Coruña: “Hemos sufrido varias pérdidas, son horas difíciles”

Más información

Incluso las asociaciones, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que se han organizado para la recogida de material se han visto desbordadas y sorprendidas por la ola de solidaridad de los coruñeses. Algunos, como Marco, sienten una necesidad de ayudar a quienes en su día ayudaron a su familia. “Mi familia se fue hace mucho tiempo a buscar un futuro mejor, y a los coruñeses siempre nos acogieron con los brazos abiertos. Ahora nos toca ayudar a nosotros con lo poco que podemos”, dice.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

CALLE PANADERAS

Hace 25 años | A Coruña se alía con el pequeño comercio y los estudiantes de hostelería brillan
Noela Rey Méndez
Momento de la misa en recuerdo a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Cómo mantener la fe y el papel que jugará A Coruña para ayudar a Venezuela
Guillermo Parga
La Casa de Andalucía celebró su cita anual con la romería del Rocío en Oza Cesuras

De Almonte a As Capillas: así es la Romería del Rocío que recorre Oza Cesuras
Lucía Tenreiro
Sada regresó al pasado para homenajear a las míticas palanganas del Moby Dick

Un sorbo y 30 años menos: resucitan los recuerdos y la mítica ‘Palangana del Moby Dick’
Lucía Tenreiro