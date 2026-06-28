Las personas que este domingo pasaron por la plaza de España de A Coruña se sorprendieron con las inmensas colas que rodeaban la zona. No se trataba de un concierto ni un evento de ocio. Era la Beauty Station de El Corte Inglés, el autobús que ha recorrido media España acercando a los clientes las últimas novedades en belleza proponiéndoles maquillarse de forma gratuita.

Además del asesoramiento personalizado y la entrega de muestras, cada marca participante propone experiencias exclusivas que permiten a los asistentes descubrir y probar los productos, así como participar en dinámicas con premios.

Essie, Caudalie, Kerastase, GHD, Cocunat, Foreo, Charlotte Tilbury, Carolina Herrera y Olistic son las populares marcas de belleza que han atraído a multitud de personas hasta la plaza de España en un domingo lluvioso.

El autobús continuará instalado durante el domingo hasta las 15.00 horas y, ya por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

La firma de joyería Aristrocazy estrena punto de venta en El Corte Inglés de Cuatro Caminos Más información

El Beauty bus de El Corte Inglés cuenta este año con nueve enseñas de maquillaje, tecnobelleza, cuidado y salud capilar, fragancias, tratamientos de skincare, nail care, protección solar y nutricosmética, dispuestas en un espacio de 50m2 en el interior del autobús y de otro similar en el exterior.

Entre las actividades destacadas, los visitantes podrán hacerse una manicura exprés con Essie, emplear una cámara para evaluar si han aplicado bien su protección solar en el stand de Caudalie; someterse a un escáner de diagnóstico capilar en el de Kérastase; peinarse y hacerse un cambio de look con el equipo de Ghd; examinar el estado de su piel para conocer su rutina perfecta de skincare gracias a Cocunat; probar los productos de cuidado facial más innovadores de la rama tecnológica de Foreo; hacer uso de un tocador para retocar su maquillaje con Charlotte Tilbury; hacer una cata olfativa de distintos perfumes de Carolina Herrera; y, a la salida del autobús, probar productos de Olistic y hacer uso de su buzón de deseos para el pelo.

El recorrido finaliza con un photocall y la posibilidad de registrarse en MIMO —el espacio de belleza y cosmética de El Corte Inglés— mediante un código QR, que permite obtener un 10% de descuento en la primera compra. Asimismo, los asistentes podrán participar en un rasca y gana con distintos premios.