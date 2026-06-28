A Coruña reúne más de mil razones por las que sentirse orgulloso
La marcha por los derechos lgtbiq+ volvió a ser transversal y multigeneracional
Alrededor de un millar de coruñeses salieron a la calle para, orgullosamente, reivindicar sus derechos y alzar la voz contra los delitos de odio. Y es precisamente en esa necesidad de tener que hacerlo donde el Orgullo lgbtbiq+ sigue encontrando su razón de ser. Hay veces que en hacer simple lo difícil está la clave para que un mensaje cale, y las asociaciones convocantes decidieron utilizar el lema 'Ás rúas con orgullo'. Del mismo modo que se enarbola la bandera de un equipo o de un partido, poder expresar libremente lo que uno tiene que ver con buena parte de los mensajes.
Sucede en casi todo tipo de marchas que, lejos de la pancarta 'institucional', recorrer las cartulinas hechas desde la soledad de la habitación o con el cariño con lo que se prepara toda una semana es un ejercicio de reconfortante creatividad para el asistente. De hecho, quienes no se unieron a la marcha sí reconocieron el ingenio de algunos de los lemas. "Non somos histéricos, somos históricos", indicaba una. "Tener fobia a la ciencia y al lgbti es muy 1600", ponía en otra.
Hace tiempo que en A Coruña, a falta de carrozas, el día del Orgullo resulta también una celebración transversal. Quizás mucho menos multicolor y festiva, pero con una vocación seguramente más transversal, intergeneracional e incluso didáctica, en el sentido de que muchos padres ilustraron a los más pequeños sobre el sentido de una marcha que, tras aproximadamente una hora, arribó a María Pita. Allí se leyeron los comunicados con las habituales advertencias sobre el odio, el miedo a lo diferente y un toque de atención para no acomodarse en la defensa de los derechos. Algo que sería, como rezaba esa pancarta, muy 1600.