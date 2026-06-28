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A Coruña

A Coruña reúne más de mil razones por las que sentirse orgulloso

La marcha por los derechos lgtbiq+ volvió a ser transversal y multigeneracional

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/06/2026 21:25
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Momento de la marcha en los jardines de Méndez Núñez
Javier Alborés
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Alrededor de un millar de coruñeses salieron a la calle para, orgullosamente, reivindicar sus derechos y alzar la voz contra los delitos de odio. Y es precisamente en esa necesidad de tener que hacerlo donde el Orgullo lgbtbiq+ sigue encontrando su razón de ser. Hay veces que en hacer simple lo difícil está la clave para que un mensaje cale, y las asociaciones convocantes decidieron utilizar el lema 'Ás rúas con orgullo'. Del mismo modo que se enarbola la bandera de un equipo o de un partido, poder expresar libremente lo que uno tiene que ver con buena parte de los mensajes.

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Pedro Blanco llama a defender la libertad de las personas LGTBI+

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Sucede en casi todo tipo de marchas que, lejos de la pancarta 'institucional', recorrer las cartulinas hechas desde la soledad de la habitación o con el cariño con lo que se prepara toda una semana es un ejercicio de reconfortante creatividad para el asistente. De hecho, quienes no se unieron a la marcha sí reconocieron el ingenio de algunos de los lemas. "Non somos histéricos, somos históricos", indicaba una. "Tener fobia a la ciencia y al lgbti es muy 1600", ponía en otra.

La marcha del Orgullo este domingo en A Coruña
La marcha del Orgullo este domingo en A Coruña
Javier Alborés

Hace tiempo que en A Coruña, a falta de carrozas, el día del Orgullo resulta también una celebración transversal. Quizás mucho menos multicolor y festiva, pero con una vocación seguramente más transversal, intergeneracional e incluso didáctica, en el sentido de que muchos padres ilustraron a los más pequeños sobre el sentido de una marcha que, tras aproximadamente una hora, arribó a María Pita. Allí se leyeron los comunicados con las habituales advertencias sobre el odio, el miedo a lo diferente y un toque de atención para no acomodarse en la defensa de los derechos. Algo que sería, como rezaba esa pancarta, muy 1600.

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