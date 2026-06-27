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A Coruña

"Profundo malestar" en la peña madridista de A Coruña por la baja de última hora de Tomás Roncero

La única agrupación oficial de la ciudad devolvió el importe de la comida a quienes se habían inscrito para compartir con el famoso periodista 

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/06/2026 17:37
La peña madridista de A Coruña, en la parrillada A Chispa de Eirís
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La que debía ser la gran cita del año para la única peña madridista de A Coruña se quedó, simplemente, en un más que agradable almuerzo entre amigos. Acostumbrados a ganar, los merengues encajaron un nuevo golpe donde más podía dolerles: la ausencia de su gran invitado de honor a la comida de confraternidad. A primera hora de la mañana, según informa la Peña Madridista Hasta el Final, el periodista Tomás Roncero comunicó que no podía trasladarse hasta A Coruña por una indisposición de su esposa.

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Todo había sido anunciado y preparado con la pompa que le gusta a los de las glorias deportivas: una gran comida, para más de una treintena de personas, A Chispa, una conocida y exitosa parrillada del barrio de Eirís. La 'alineación' la firmaría el mismísimo Jose Mourinho: calamares, pulpo á feira, mejillones al vapor, churrasco de cerdo, churrasco de ternera, pollo a la brasa, chorizo criollo y rojo, patatas fritas, ensalada completa, agua, café. vino, sangría, cerveza, refrescos y hasta una tarta especial. Hacía más de dos meses que el invitado especial, Tomás Roncero, había confirmado su presencia. Y de paso se había convertido en el reclamo para los socios y los madridistas de a pie, los no asociados a peña alguna. Y precisamente a estos últimos se dirigió el comunicado publicado por la peña madridista a primera hora de la mañana. "Informamos de que el señor Tomás Roncero nos acaba de comunicar la cancelación de su asistencia al almuerzo programado para el día de hoy, alegando la imposibilidad de viajar desde Madrid por una indisposición de su esposa", rezaba la publicación. "Desde la junta directiva de la peña queremos manifestar nuestro profundo malestar ante este contratiempo de última hora", añadía.

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De hecho, consciente la directiva de que la ausencia del periodista restaba 'punch' a la convocatoria, decidió devolver personalmente el pago a los que llegaban a Eirís buscando principalmente a Tomás Roncero. "Dado que el principal motivo del encuentro no será posible, les comunicamos que la peña asumirá el coste total del menú de todos los asistentes inscritos ajenos a la peña, procediendo a la devolución íntegra del importe abonado. No obstante, a pesar de este cambio de circunstancias, estaremos encantados de que asistan igualmente a la comida para disfrutar del encuentro", explicaba la directiva antes de seguir adelante con una reunión que resultó finalmente todo un éxito.

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No obstante, y a pesar del cabreo, la peña madridista Hasta el Final quiere dejar claro que Tomás Roncero devolvió el coste del hotel y del billete de avión de su perro, ya que la comitiva la componían él, su esposa y el animal en cuestión. "Finalmente, solo hemos perdido el importe del avión de ellos dos, además de un dinerito en devoluciones de comidas", indica David Ovide, presidente de la agrupación.

La peña madridista Hasta el Final es la única registrada de manera oficial en la ciudad de A Coruña, a pesar de que en el conjunto de toda Galicia hay hasta 132. Y es que, pese a la ausencia, seguro que muchos siguen pensando en Tomás tarareando el famoso 'cómo no te voy a querer...'

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