Nadadora | “Hay un espacio hoy para contar y cantar como nosotros lo hacemos”

Los integrantes de Nadadora, en una imagen promocional Miriam Barral

Su regreso el pasado año tras algo más de una década alejados de los focos fue una de las grandes noticias del panorama indie gallego. Nadadora, una de las bandas referentes del género en Galicia regresaban con nuevas canciones, recopiladas en ‘Mañana y Tarde’, emulando el título del libro del Nobel noruego Jon Fosse. Y para el regreso tienen una cosa clara: van a hacer solo lo que les emociona, por lo que tanto las fechas de sus conciertos como las canciones a publicar estarán cuidadosamente escogidas.

El próximo día 3 de julio acudirán al Garufa, en una velada acompañados por Sudden Ray of Hope, en el marco de Noites do Porto. “Va a ser una sesión con mucha magia y con mucha emoción”, comenta uno de los integrantes de Nadadora, Gonzalo Abalo, que apela a esos “poquitos conciertos” que harán, en los que depositarán “muchísima pasión”. “Esa comunión con el público va a ocurrir, así que yo creo que se van a encontrar un concierto muy emocionante”, asegura sobre las expectativas de la cita en la sala de conciertos de Riazor.

Abalo detalla que la vuelta a los escenarios tenía que ser así, “con mucho mimo, cuidando todos los detalles al máximo”. “Lo hicimos con el disco, con la edición, con la grabación... Queríamos hacerlo también con los conciertos. Queríamos hacer aquellos donde viésemos una vinculación muy grande con lo que quiere ser Nadadora, así que vamos a hacer solamente unos poquitos conciertos, pero con mucha intensidad y con mucha pasión”, afirma Abalo sobre la vuelta a la actividad.

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En el caso del recital herculino, lo que los llamó a aceptar fue “la propuesta en sí misma, que es muy interesante darle valor a las distintas salas y que sea itinerante a través de la ciudad”. El “mimo y la dedicación con la que los promotores han querido que participemos”, sumado a un conjunto de vínculos personales, hacen que el del día 3 sea uno de los conciertos “importantes” de los que realizarán próximamente.

Explica Abalo que en su día lo dejaron debido a un dilema al que se enfrentaba Nadadora: “Decidir entre una profesionalización o un amateurismo. No podíamos tener algo medio, era muy difícil, no era factible en aquel momento”. “En realidad, nunca dijimos que lo dejábamos, decíamos que nos dábamos un gran descanso hasta que pudiésemos hacer las cosas como realmente nos gustaban. Y acaba de ocurrir”, aclara el músico. “Es un lujo, hoy que vamos tan rápido y donde esa pausa para crear esos lazos es tan complicada”, añade.

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Y aunque han sido poco más de diez años, el “cambio en el mundo” ha sido bastante grande. Pero pese a los cambios, “la pasión por la música y por hacerla de determinada manera, como a nosotros nos gusta, sigue estando viva”. Y lo que también tienen claro es que: “Hay un espacio hoy para querer contar y cantar como nosotros lo hacemos a un público que también quiere que le cuenten y le canten como nosotros lo hacemos, eso es muy importante”.

Y el futuro también se dirimirá en torno a lo que más les llame y haga sentir. “Simplemente lo vamos a ir sintiendo”. “No nos estamos planificando de ninguna de las maneras, hemos hecho el disco, que era el que queríamos y ahora la pequeña gira que queríamos hacer, después nos sentaremos a ver qué es lo que tiene sentido, nos apetece y nos emociona”, concluye.