Lugrís padre e hijo dialogan en La Marina en una nueva exposición con 25 obras

Un momento de la inauguración de la exposición ‘Lugrí(s) y otras vanguardias’, ayer en la Galería José Lorenzo Javier Albores

Una nueva exposición en la Galería de Arte La Marina–José Lorenzo reúne desde ayer una docena de obras de Urbano Lugrís y su hijo Lugrís Vadillo “poco exhibidas” y que “nunca han sido expuestas juntas”.

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En total, cinco de esas piezas corresponden a Lugrís padre y datan de la época central del artista, con obras de los años 40 y 50, destacando la titulada ‘Jarrón surrealista’ (1947), una “obra muy paradigmática” y representativa de ese “surrealismo marino” que convirtió al coruñés en una figura única dentro del panorama plástico español del siglo XX. También destaca la presencia de ‘Marina’, un óleo sobre tabla también de los años 50, también de temática surrealista.

La colección, disponible hasta el 23 de julio, también expone trabajos de Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo

Por el contrario, las siete obras de la autoría de Lugrís hijo se articulan en orden cronológico. “Están representadas todas sus épocas, desde los años 60 hasta prácticamente el final”, explica David Ferreras, el responsable de la galería.

Lo original de esta muestra es la forma en la que ‘dialogan’ entre sí: “Se ve perfectamente la evolución entre los dos pintores y la influencia que hay patente entre padre e hijo, pero también el diálogo que hay con sus contemporáneos”.

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Renovadores del siglo XX

Precisamente el recorrido de la exposición, que se inauguró ayer y que toma como título ‘Lugrí(s) y otras vanguardias. Un diálogo entre generaciones de la modernidad artística gallega’, se completa con piezas de destacados integrantes de la denominada generación de los renovadores y las vanguardias gallegas.

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Desde Luis Seoane hasta Manuel Colmeiro, Isaac Díaz Pardo o Laxeiro, la colección se compone de unas 25 obras en la que está muy bien representada esta corriente artística del siglo XX.

“En este recorrido se ve cómo Lugrís y su hijo son dos artistas con mucha personalidad que estaban integrados en este grupo, pero que siempre fueron muy independientes con respecto a las tendencias”, puntualiza Ferreras.

Desde 2.500 euros

Otro de los atractivos de esta muestra es que es una exposición con posibilidad de venta. “Tanto de Lugrís padre como Lugrís hijo es difícil encontrar un original en el mercado”, señala el responsable.

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Los precios de venta oscilan desde los 2.500 a los 90.000 euros, siendo una ocasión excepcional para hacerse con obras de los artistas con más renombre del siglo XX.

“‘Lugrí(s) y otras vanguardias’ constituye una oportunidad única para contemplar piezas procedentes de colecciones particulares difícilmente accesibles al público, reunidas de forma extraordinararia para esta ocasión en un mismo espacio expositivo”, zanja el responsable de la galería ubicada en el número 35 de la avenida de La Marina. La muestra podrá visitarse hasta el 23 julio.