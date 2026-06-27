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A Coruña

La Xunta adjudica la redacción del proyecto para ampliar las unidades de diálisis y reanimación del Nuevo Chuac

La empresa Estudio Chile 15 S.L.P. resultó adjudicataria del expediente para las obras en la 5ª planta del hospital coruñés

Redacción
27/06/2026 11:57
avances en las obras del Nuevo Chuac
Avances en las obras del Nuevo Chuac
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra de la Fase 0.2 del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), por un importe de 321.395.

La empresa que resultó adjudicataria es Estudio Chile 15 S.L.P., quien dispondrá para la redacción del proyecto básico de 1,5 meses, contando desde la formalización del contrato; y para la redacción del proyecto de ejecución, dos meses desde la aprobación del proyecto básico.

En el caso de la dirección de obra, el plazo de ejecución será el que resulte de la oferta de la adjudicataria de la obra de construcción, a lo que se le incrementará el tiempo necesario para realizar los trabajos de recepción, liquidación y plazo de garantía de obra, explican desde Sanidade.

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La Fase 0.2 del Plan Director del Nuevo Chuac, que ejecuta a Consellería de Sanidade, incluye un conjunto de actuaciones que se desarrollarán sobre 2.475 m2 de la 5ª planta del centro hospitalario coruñés.

En concreto, se llevará a cabo la reforma y ampliación de la unidad de diálisis y la ampliación de la unidad de reanimación. Estos trabajos abarcarán una superficie de 1.256 m2.

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Asimismo, se procederá con el acondicionamiento de la ala norte de la 5ª planta del hospital. En este caso, se reformará el antiguo bloque quirúrgico para crear una unidad de pruebas funcionales de neumología y rehabilitación cardio-respiratoria. En este caso, la superficie que se reformará será de 848 metros cuadrados.

El tercer bloque de trabajos de la Fase 0.2 del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) supondrá la ampliación del gimnasio y de las salas de terapia ocupacional de la unidad de lesionados medulares, actuando sobre 371 m2.

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