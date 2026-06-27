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A Coruña

La soprano coruñesa María Luisa Nache será la homenajeada por el Día das Artes Galegas en 2027

La Ragba la eligió por su "excepcional trayectoria artística, su magisterio y su papel como embajadora de la cultura gallega en el mundo"

Ep
27/06/2026 15:07
María Luisa Nache, en una imagen caracterizada para la ópera 'Tosca'
María Luisa Nache, en una imagen caracterizada para la ópera 'Tosca'
Archivo El Ideal Gallego
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La soprano coruñesa María Luisa Nache, con destacada relevancia en el siglo XX, ha sido la elegida para ser la homenajeada en 2027 por el Día das Artes Galegas, que se conmemora cada 1 de abril. Esta decisión ha sido acordada este sábado en el pleno de la Real Academia Galega das Belas Artes (Ragba).

Según su comunicado, la institución ha tenido en cuenta sus numerosos méritos, como ser considerada la soprano gallega más destacada del siglo XX "con una excepcional trayectoria artística, su magisterio y su papel como embajadora de la cultura gallega en el mundo".

María Luisa Nache, en una imagen caracterizada para la ópera 'Tosca'
María Luisa Nache, en una imagen caracterizada para la ópera 'Tosca'
Archivo El Ideal Gallego

"Por su carrera inigualable, su labor docente y su significado como icono cultural, María Luisa Nache reúne todos los méritos para ser la protagonista del Día das Artes Galegas en la edición de 2027, permitiendo así que el pueblo gallego redescubra y celebre una de sus artistas más universales", indica la Academia.

Además, la Ragba toma este homenaje como un acto de "justicia histórica", dado que considera que es necesario visibilizar a las mujeres "que, partiendo de una Galicia periférica, alcanzaron la excelencia en disciplinas tan exigentes como la ópera, rompiendo techos de cristal en los escenarios más importantes del mundo".

Cuatro voces de mujer cantarán el 13 en homenaje a María Luisa Nache

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De igual modo, destaca la música -específicamente el canto lírico- como una de las bellas artes "con mayor arraigo" en Galicia y ensalza a María Luisa Nache como "la cumbre" de la interpretación lírica en Galicia. Su voz, "dotada de una técnica prodigiosa y de una expresividad conmovedora", la llevó a compartir escenarios con figuras como Maria Callas, Franco Corelli o Mario del Monaco, entre otros.

Tras su carrera internacional, regresó a A Coruña para dedicarse a la enseñanza en el Conservatorio de Música, donde formó a nuevas generaciones de cantantes y dejó una "huella indeleble" en el patrimonio pedagógico musical de la comunidad gallega. La Ragba también señala su participación en las temporadas de ópera de A Coruña, "fundamentales" para consolidar la tradición lírica de la ciudad.

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