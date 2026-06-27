Los visitantes que quieran aprovechar estos días para recorrer el Aquarium Finisterrae y maravillarse con los secretos del mundo submarino, probablemente no se quieran perder sus atracciones principales: las simpáticas focas y el hierático tiburón Gastón, que durante 20 años ha estado nadando lentamente en su tanque de la sala Nautilus.

Las que ya estaban cuando llegó Gastón Más información

Sin embargo, cuando llegan, descubren dos cosas: la primera, que el acceso principal a la sala Nautilus, que simula un camarote del famoso submarino del capitán Nemo, está cerrado, y es necesario dar un rodeo para acceder. Y la segunda, que Gastón ya no está: en el tanque nadan todavía cientos de peces, que miran de reojo a los visitantes, pero falta la estrella principal.

Fuentes del Aquarium Finisterrae explican que el tiburón toro se encuentra en aislamiento. El motivo que sufrió recientemente varias heridas contra las rocas del acuario, y los técnicos lo retiraron para evitar que fuera molestado por otros peces.

Porque, aunque parece mentira, el olor de la sangre puede provocar que otros peces se atrevan a molestar a este ejemplar de tres metros de largo y 120 kilos de peso. Pero la medida más espectacular de Gastón es su edad: se trata del pez más viejo de todo el acuario, con cerca de 30 años, está al límite de la esperanza de vida de su especie.

Meros, doradas y rodaballos, ¿qué especies podrían vivir más en el Aquarium? Más información

Por ese este 'abuelito', aunque no esté precisamente desdentado, precisa muchos cuidados. De momento seguirá nadando en el tanque de aislamiento, pero en el Aquarium espera que regrese en unos días, quizá en una semana, pero todo depende su evolución.

En busca de un sustituto

Quizá Gastón se recupere de unas heridas, pero su vida se acerca a su fin, así que en la dirección del Aquarium está buscando un sustituto. Aunque hay tiburones de especies de pequeño tamaño, como la musola pinta, lo que buscan es un ejemplar grande que pueda llamar la atención.

En el presupuesto de este año se incluye un apartado para la "adquisición de un nuevo tiburón para el acuario" por más de 12.000 euros. Pero no se trata solo de dinero, sino de encontrar otro oceanográfico que esté dispuesto a desprenderse de un ejemplar.

Gastón proviene de las costa sudafricana. Cuando fue capturado tenía unos tres años de edad, medía 180 centímetros de longitud y pesaba 50 kilos. Fue vendido a Oceanópolis, el acuario de Brest, donde vivió varios años en compañía de otros ejemplares de su misma especie hasta que en febrero de 2026 fue trasladado aquí.