No podían tener un inicio más lleno de amor las Fiestas de Os Mallos 2026. Pocas horas después de que la actriz Lucía Veiga pusiese el inicio oficial a la celebración, el escenario de la orquesta Saudade fue el lugar en el que se desató el romanticismo.

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- ¿Te quieres casar conmigo?

- Sí

La pregunta -rodilla en suelo, como marca la tradición- fue clara y la respuesta, rotunda. La petición de mano de una pareja en pleno concierto de la verbena amenizada por Saudade desató la locura en el 'campo da festa', que celebró el momento como si la selección española hubiese marcado el gol para ganar el título mundial de fútbol.

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Hace solo medio año que otro concierto, en este caso el navideño de David Bisbal en el Coliseum, fue también el escenario elegido por una romántica pareja para comprometerse. Entre 'Blanca Navidad', el 'Burrito Sabanero' y 'Jingle Bell Rock', el almeriense coló también algunos de sus mayores éxito no navideños, como 'Mi princesa', que sirvió de marco para que en las primeras filas del público una pareja protagonizase una pedida de mano. "De princesa pasas a ser reina, para toda la vida", felicitaba el cantante, que para darle énfasis al momento se arrancaba con 'Si tú la quieres'.