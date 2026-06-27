El Gasthof de Rubine se transforma en un típico restaurante de carretera de Estados Unidos

La nueva estética del antiguo Gasthof de Riazor El Ideal Gallego

A Coruña está a punto de sumar una nueva parada gastronómica. Pero esta vez no hace falta recorrer miles de kilómetros por la mítica Ruta 66 ni atravesar los paisajes infinitos del oeste americano. Basta con acercarse a Riazor. El próximo 1 de julio abrirá sus puertas Ruta 76, un nuevo concepto de restauración que recupera el espíritu de las emblemáticas paradas de carretera de Estados Unidos y lo adapta a un formato actual, desenfadado y pensado para disfrutar en cualquier lugar y momento del día. Lo hará, además, en otro sitio cargado de sentimiento vintage: el local que ocupaba Gasthof en la avenida de Rubine, al pie de la playa.

Ruta 76 no pretende ser solo otro restaurante americano. Su gran apuesta es convertirse en el Bagel Bar de referencia en A Coruña, acercando a la ciudad un producto que todavía ha tenido una presencia limitada en la oferta gastronómica local, pero que lleva años triunfando en ciudades como Nueva York, Londres o Madrid.

"Ruta 76 es, ante todo, una historia. Una historia que habla de viajes, de carreteras interminables, de neones encendidos al atardecer y de aquellos pequeños diners donde los viajeros hacían una pausa para recargar energía antes de continuar su camino. Una historia que ahora tiene una nueva parada: Riazor", explican desde la propiedad.

El nombre no es casual. Si la Ruta 66 se convirtió en uno de los grandes símbolos de libertad, aventura y cultura popular estadounidense, Ruta 76 nace como una reinterpretación de ese imaginario, trasladando a A Coruña el espíritu de aquellas carreteras que cruzaban el país y de las que surgieron algunos de los establecimientos más icónicos de la gastronomía americana. El local recrea esa atmósfera a través de una identidad visual marcada por los cuadros rojos y blancos, ilustraciones vintage, referencias a los diners clásicos y una carta que invita a emprender un pequeño viaje gastronómico por Estados Unidos.

En una ciudad donde las hamburguesas han conquistado buena parte de la oferta gastronómica, Ruta 76 apuesta por un producto todavía poco explorado: el bagel. Con su característica forma redonda y su textura tierna por dentro y ligeramente crujiente por fuera, el bagel se ha convertido en uno de los iconos gastronómicos más reconocibles de la cultura neoyorquina. Ahora, Ruta 76 quiere acercar esa experiencia a A Coruña a través de un espacio especializado en este producto, con recetas que combinan ingredientes clásicos y sabores actuales. La carta incluye opciones como Lady Lox, con salmón ahumado y queso crema; B.E.C., con bacon tostado, huevo revuelto y cheddar; o Hudson, con queso gouda y mermelada de pimientos del piquillo, entre otras propuestas pensadas para cualquier momento del día.

"Queremos que la gente descubra el bagel y lo incorpore a su día a día. Es un producto versátil, diferente y con muchísimo recorrido. Ruta 76 nace precisamente con esa intención: acercar algo nuevo a la ciudad sin perder el componente emocional y experiencial que siempre ha tenido la cultura de los diners americanos", comentan.

Pero aunque el bagel sea el gran protagonista, la experiencia Ruta 76 se completa con hamburguesas elaboradas con carne 100% ternera, perritos calientes de inspiración americana, ensaladas, patatas fritas artesanas, smoothies y milkshakes que evocan la esencia de las cafeterías de carretera de los años 50 y 60.

Antes de la apertura oficial, el próximo 29 de junio, Ruta 76 celebrará una inauguración especial a la que asistirán distintos creadores de contenido y perfiles locales, quienes podrán conocer en primera persona este nuevo espacio y compartir la experiencia con sus seguidores.

La apertura al público tendrá lugar el 1 de julio, marcando el inicio de un proyecto que aspira a convertirse en una referencia gastronómica en la ciudad. Además, la noche de San Juan el emblemático local ya se acercó al público con su nueva estética.