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A Coruña

El exalcalde Losada apoya la propuesta de Inés Rey sobre la bandera y corrige a Francisco Vázquez

"Pendón no es bandera ni indica una ciudad en sí", replica al exregidor, quien expresó el viernes que la ciudad sí cuenta ya con esta enseña

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/06/2026 12:46
El exalcalde de A Coruña, Javier Losada
Archivo El Ideal Gallego
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Muchas cosas se pueden decir sobre la propuesta de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, de que la Cruz de San Andrés pase a ser la bandera de la ciudad, pero, desde luego, lo que no es que haya pasado desapercibida. Desde que hace dos días la regidora apostase por el símbolo del Gremio de Mareantes como acompañante del escudo de la ciudad se ha desatado un intenso debate en el que han entrado en juego no solo los integrantes actuales de la Corporación local, sino también historiadores y antiguos alcaldes de la ciudad. Si este viernes era Francisco Vázquez el que respondía a Inés Rey que "La Coruña ya tiene bandera", este sábado otro exregidor socialista le ha echado un capote a la actual alcaldesa.

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A través de su perfil en la red social X el exalcalde Javier Losada mostró su apoyo a la idea de Inés Rey. "Creo que el razonamiento ha sido oportuno y debe ser meditado", escribe Losada tras escuchar "opiniones contra la reflexión de la alcaldesa acerca de la inexistencia de una bandera oficial de la ciudad".

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A quien le quita la razón, sin embargo, es a uno de sus predecesores en el cargo, el también socialista Francisco Vázquez. Javier Losada corrige el concepto del exregidor de bandera: "Pendón no es bandera ni indica una ciudad en sí, va ligado a una institución, un regimiento, una orden religiosa, Casa Real", explica Losada. "La bandera es diferentes, es el símbolo colectiov que asume la ciudad o país para ser identificado y exhibido en un edificio", replica a Vázquez, quien señalaba este viernes que se están mezclando conceptos y que la bandera herculina es el pendón que lleva fondo morado y el escudo de la ciudad.

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De hecho, explicaba también que este pendón (o bandera) salió en procesiones durante su mandato, en el homenaje a la Virgen del Rosario en la Función del Voto o en las ceremonias solemnes.

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