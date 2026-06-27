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Bomberos de A Coruña se desplazan a la zona afectada por el terremoto de Venezuela
A Coruña

Dos bomberos de A Coruña vuelan a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate tras el terremoto

Junto a la ONG Briegal apoyarán la respuesta tras los mortales sismos en la zona

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/06/2026 11:08

Dos bomberos de A Coruña partieron este viernes por la noche hacia Torrejón para incorporarse al dispositivo de Busca y Rescate Integral en Emerxencias de Galicia (Briegal), junto a otros cinco compañeros, y desplazarse a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate tras el terremoto del pasado día de San Juan.

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David Hermida y Carlos Blanco, junto a la ONG Briegal, volarán a Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los graves terremotos sufridos por el país.

"A súa experiencia e compromiso estarán ao servizo das personas que máis o precisa, representando tamén os valores do nos servizo: profesionalidade, solidariedade e vocación de axuda", destacan los Bomberos de A Coruña, que les desearon una "misión segura e moita forza" a sus compañeros.

No es la primera vez que los Bomberos de A Coruña envían efectivos a lugares lejos de la ciudad para colaborar en tareas de rescate y búsqueda ante catástrofes semejantes a las que vive Venezuela en la actualidad. Hace menos de dos años, varios equipos integrados por más de una decena de bomberos partieron hacia el levante español para apoyar en la respuesta frente a la mortal inundación provocada por una dana y que dejó más de 200 muertos.

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