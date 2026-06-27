A Coruña se lleva la mitad de las ayudas a la compra de vivienda protegida que sacó la Xunta

Allegue con beneficiarios de las ayudas a la viivenda Javier Alborés

Incluso la vivienda protegida hay que comprarla, y no está al alcance de todos los bolsillos. Por eso la Xunta lanzó en abril una línea de ayudas de 1,5 millones de euros para la adquisición de vivienda protegida a lo que hay que añadir medio millón de euros para compra de vivienda en casco histórico. Y resulta que A Coruña es la que más beneficiados tiene. De las 129 solicitudes concedidas, 69 lo fueron aquí, sobre todo en los barrios de Xuxán y Novo Mesoiro.

Estas viviendas son edificadas por promotores privados o cooperativas, pero todas cuentas con la calificación de protegida Hay que señalar que A Coruña también se ha llevado gran parte de se medio millón de euros para el casco histórico.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, aportó estos datos durante un desayuno en el Hotel Attica 21, en Matogrande, que compartió con algunos de los beneficiarios de estas ayudas. “Quisémos poñerlles cara”, explicó. Había familias, niños, jóvenes y no tan jóvenes. Escuchándoles, la conselleira pudo tomar nota de algunas reclamaciones a mejorar. Por ejemplo, la de los padres separados, que tienen que compatibilizar los gastos de dos viviendas y que siguen necesitando ayudas para emprender una nueva etapa.

Las ayudas alcanzaron los 20.000 euros para los menores de 36 y los 16 para los que superan esa edad. Estas ayudas, destacó Allegue, son compatibles con las que se obtienen par el aval de vivienda y con el aval joven, que se ha incrementado hasta los 45 años, dado el envejecimiento de la población y a la demora en la emancipación.

“Queremos axudar a compra de vivenda porque sabemos que non sempre é sinxelo”, apuntó, al tiempo que recordó que han pedido al Gobierno central que se rebaje el IVA para la vivienda protegida, igual que la pública, hasta el 4%. Cuando salga el Plan Estatal de Vivienda, quizá convoquen una nueva ayuda. “Si es posible”, advirtió la conselleira.

En cuanto al plan Rexurbe, que recupera edificios antiguos del centro de la ciudad para destinarlos a vivienda social, y que en A Coruña consisten en do sin muebles, uno en San Andres y otro en la Ciudad vieja, marchan muy lentamente. “As obras de San Andrés avanzan agora xa segundo o previsto. Sempre e complicado, pero serven para que mais propietario s se animen a rehabilitar”, explicó.