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A Coruña

Hace 25 años | Juristas y políticos analizan el futuro de la justicia

Belén Cebey
Belén Cebey
27/06/2026 00:10
MZ *** Local Caption *** 27 JUNIO 2001 PORTADALA REFORMA DE LA JUSTICIA SERA EL ASUNTO DE LOS DEBATES DE LA ESCUELA DE VERANO DEL PODER JUDICIAL EN EL PAZO DE MARIANJURISTICAS Y POLITICOS PARTICIPARAN EN LA FOTO APARECEN SOUTO PRIETO EL MAGISTRADO FRANCES GUY CANIVET Y EL VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL BENIGNO VARELA
Souto Prieto, Guy Canivet y Benigno Varela, entre otros, pasean por los jardines del pazo de Mariñán
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, un grupo de juristas y políticos analizaron en el Pazo de Mariñán el futuro de la justicia, mientras que medio siglo atrás, en 1976, los mariscadores de la Cofradía de La Coruña comenzaron a cobrar las indemnizaciones por el desastre del ‘Urquiola’. Hace 75 años, en 1951, se llevó a cabo el dragado del puerto de La Coruña con 322 millones de metros cúbicos de arena y en1926, hace 100 años, el vapor alemán “Madrid” llegó al puerto de A Coruña.

Portada 27 junio 2001
Portada 27 junio 2001
Archivo El Ideal Gallego

Juristas y políticos analizan en Mariñán el futuro de la justicia

La inauguración de la quinta edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial tuvo un nexo común entre los ponentes: todos destacaron que éste es el primer año que lo que comenzó como actividad formativa es ya una institución del Consejo General del Poder Judicial. 

Para su vocal, Benigno Varela, esta consolidación va más allá, pues la escuela se ha convertido en un ejemplo de la descentralización de la Justicia, con sede permanente en el Pazo de Mariñán. Allí se dieron cita numerosos juristas de toda España, en un acto presidido por el conselleiro de Xustiza, Antonio Pillado, el presidente de la Diputación, José Torres y el propio Varela.

Portada 27 junio 1976
Portada 27 junio 1976
Archivo El Ideal Gallego

Indemnizaciones para los pescadores por el desastre del ‘Urquiola’

A partir del jueves, día 1 de julio, las mariscadoras y mariscadores de la Cofradía de Pescadores de La Coruña podrán cobrar las cantitades que, como anticipo, a las indemnizaciones que en su día le correspondan por el siniestro del ‘Urquiola’ les entrega el Estado. En nota enviada por la Cofradía Sindical de Pescadores, se da cuenta de la forma de pago de estos anticipos. 

Tienen derecho a percibir el anticipo todas las mariscadoras y mariscadores con carnet de 2ª clase visado en 1975 y al corriente de su afiliación a la Cofradía de Pescadores. También recibirán este anticipo los mariscadores con carnet de 1ª clase, que no estén actualmente afiliados a la Seguridad Social del Mar, visados en 1975.

Portada 27 junio 1951
Portada 27 junio 1951
Archivo El Ideal Gallego

El dragado del puerto removerá más de 322 millones de metros de arena

Se encuentra en este puerto la draga “Guadarrama”, perteneciente a la Empresa Nacional Bazán, de El Ferrol del Caudillo, que viene a efectuar los trabajos de dragado de esta bahía, y cuya labor empezará en unos días. El presupuesto inicial de estas obras estaba señalado en la cantidad de 9.397.389.67 pesetas, y en la subasta le fué adjudicada la contrata a la mencionada empresa ferrolana, por ocho millones 500.000 pesetas. 

El dragado comprenderá todo interior de la bahía hasta el Castillo de San Antón, y serán removidos 322.259.330 metros cúbicos de arena y fango. Una vez finalizados los trabajos el calado en los muelles será de seis a diez metros.

Portada 27 junio 1926
Portada 27 junio 1926
Archivo El Ideal Gallego

El vapor alemán “Madrid” llega al puerto de La Coruña

Como se había anunciado, llegó en las primeras horas de la mañana a nuestro puerto, el vapor alemán “Madrid”, en el que como ya saben nuestros lectores, vinieron a bordo desde Lisboa, a donde fueron para entregar la preciosa placa que regala el Ayuntamiento de la corte al barco. A las ocho de la mañana, después de habérsele dado entrada oficial al barco, fueron a bordo a saluda a los distinguidos viajeros el alcalde en ejercicio Fernández López; secretario del Municipio, señor Martín Martínez, concejales señores Martorell, López Companioni, López Riobóo, Piñeiro y Lozano; el cónsul de Alemania en esta plaza, don Felipe Rodríguez Rey, su hijo don Felipe Rodríguez Fernández y el alto personal de la casa consignataria del vapor.

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