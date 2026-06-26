Varios establecimientos coruñeses se convierten en centros de recogida en apoyo a Venezuela 

Una mujer, a las afueras de un edifico afectado por el terremoto en Caracas Boris Vergara/EFE

Tras los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles 24 de junio, que ya alcanza los 589 fallecidos, muchos venezolanos en Galicia están organizando diversas actividades, donaciones y recogidas de insumos para apoyar a sus compatriotas en esta tragedia. Abanca y un grupo de negocios en A Coruña, son parte de los que están canalizando estas muestras de solidaridad.

SkyBarberShop, Mr. Ollie Burgers, El Perrito Loco, Buen Rollo, Chipi Coruña y The Yellow Gold están prestando sus instalaciones para la recaudación de alimentos, artículos de higiene y productos esenciales.

Alimentos no perecederos, insumos básicos de higiene, productos para bebés y mascotas, están siendo recogidos en las siguientes direcciones: Calle Pla y Cancela 43, bajo derecha; Av. Buenos Aires, 9; Calle Barcelona, 61, bajo; Rúa Nueva, 22; Av. Finisterre, 169; Rúa Galera,3, bajo; y Plaza San Vicente,10.

Cartel informativo sobre los centros de acopio Cedida

También Abanca, dirigida por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha habilitado una campaña de donaciones. Tal como publicaron en su red social X, han habilitado una campaña de donaciones para apoyar la labor que la Cruz Roja Venezolana está desarrollando sobre el terreno. Se puede colaborar en cualquiera de las sedes de la entidad bancaria.

@CruzRojaVe está desarrollando sobre el terreno. Visita cualquiera de nuestras oficinas y colabora.…— ABANCA (@SomosABANCA) June 26, 2026 "> ">

Por su parte, Hevega, Hermandad Venezolana en A Coruña-Galicia, está organizando una misa para este domingo 28 de junio en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Os Castros, a las 12.00 horas.