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A Coruña

Una montaña de ropa invade la acera de la Avenida de Oza

Redacción
26/06/2026 12:56
Ropa tirada en la calle
: Ropa abandonada sobre la acera junto al contenedor textil de la avenida de Oza 216, en A Coruña.
Cedida
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La acumulación de prendas de ropa abandonadas en la acera, junto a un contenedor de recogida textil situado en la avenida de Oza 216, ha provocado malestar entre vecinos y viandantes por la imagen de suciedad y el obstáculo que supone para el paso peatonal.

Numerosas prendas han quedado esparcidas sobre la acera, aparentemente fuera del contenedor destinado al reciclaje de ropa usada. La situación dificulta el tránsito de peatones y deteriora la imagen del entorno urbano.

Un operario del servicio de limpieza fue el encargado de retir la ropa que permanecía extendida por el suelo.

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