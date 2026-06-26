Una montaña de ropa invade la acera de la Avenida de Oza

: Ropa abandonada sobre la acera junto al contenedor textil de la avenida de Oza 216, en A Coruña. Cedida

La acumulación de prendas de ropa abandonadas en la acera, junto a un contenedor de recogida textil situado en la avenida de Oza 216, ha provocado malestar entre vecinos y viandantes por la imagen de suciedad y el obstáculo que supone para el paso peatonal.

Numerosas prendas han quedado esparcidas sobre la acera, aparentemente fuera del contenedor destinado al reciclaje de ropa usada. La situación dificulta el tránsito de peatones y deteriora la imagen del entorno urbano.

Un operario del servicio de limpieza fue el encargado de retir la ropa que permanecía extendida por el suelo.