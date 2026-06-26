Un local de hostelería de A Coruña cobró un mínimo de 3 euros por usar el baño en San Juan

Una persona mira la recogida de residuos el 24 de junioBasura y residuos en la playa después de San JuanEl día de San Juan generó la mitad de basura que el año pasado Javier Alborés

“Lo que no puede ser es que el agua de San Juan sea pis”. Con esa gráfica denuncia justifica Inés Rey lo que es ya la primera medida que esboza el Gobierno local de cara a junio de 2027: que los hosteleros que montan barras y despliegues especiales incluyan los baños públicos entre sus servicios. Así lo manifestó en el programa radiofónico ‘Cita en María Pita’. “Recogemos los plásticos, pero orinamos en los portales. El objetivo del año que viene será ese, el que pida espacio público tendrá que costear un WC. Las quejas vinieron no tanto de la basura, sino de los orines”, indicó. “Los locales tienen que dejar entrar a utilizar los aseos disponibles y, aquel que tenga una barra o haya puesto mesas fuera o pida un espacio público, tendrá que poner un WC público”, añadió.

El Ayuntamiento se plantea obligar a los bares con barra en la calle a instalar un urinario en San Juan Más información

Por norma general, los empresarios no suelen poner pegas a la hora de utilizar puntualmente el urinario. Sin embargo, en San Juan se dieron dos excepciones: el volumen exacerbado de gente festejando en la calle (según datos oficiales unas 200.000 personas) y las ganas de algunos de sacar tajada de la situación. Un caso concreto se dio en la calle Sol, donde un establecimiento de hostelería tenía dos personas en la puerta para cobrar a quienes deseaban utilizar el excusado. Mejor dicho, obligaban a pagar una consumición líquida, toda vez que se trataba de un restaurante y a esa hora no estaba la cocina abierta. El precio mínimo era de 3 euros, por lo que puede decirse que aliviar la vejiga costaba, como mínimo, 3 euros.

Reacciones

No son los hosteleros demasiado entusiastas con la propuesta de Inés Rey. Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, indica: “Estas medidas hay que estudiarlas con tranquilidad. Nosotros tenemos obligación, pero no para los que no sean clientes. En mi caso, que estoy al lado de la playa, tengo colas gigantes de gente que no es cliente y les ofrezco agua y limpieza. A lo mejor, lo que habría que hacer es poner más baños públicos”. Y es que al máximo representante del sector le toca muy de cerca la festividad de San Juan, ya que su establecimiento, el Boulevard, se encuentra entre Rubine y el Paseo Marítimo. “De todos modos, no sé si es viable o legal incluso, habría que comprobar cuántos baños están disponibles en alquiler”, apostilla.

Marroquíes furiosos porque los Bomberos de A Coruña apagaron su hoguera: "¡Vamos a ganar el Mundial!" Más información

El vicepresidente de la misma agrupación, Alberto Méndez, recuerda que el sector “acatará la normativa que marque el Ayuntamiento”, pero también pone el foco sobre la última subida de terrazas. “Ningún impuesto sube un 200 por ciento como lo hizo el nuestro”, subraya el también propietario del Asador Coruña.

Operación limpieza en A Coruña casi a punto: Orzán reabre a las 13 horas Más información

Por su parte, el letrado José López Balado, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Hostelería, recuerda que “igual que se da un vaso de agua por obligación, se deja entrar a los servicios”. Sin embargo, responde a la regidora que en el coste de las terrazas, de las licencias especiales y demás permisos para este tipo de eventos ya debería incluirse el de los baños públicos, sin que tenga que significar otro gasto extra para los empresarios.

Hostelería, ocio nocturno y sus reglas en A Coruña: un problema de acuerdos sobre la mesa Más información

Lo que está claro es que el acceso a los baños y las necesidades más básicas de cualquier cliente vuelven a estar sobre la mesa en el debate de la hostelería. Un debate que todavía tiene pendientes cuestiones más generales como las terrazas o los límites del ruido.