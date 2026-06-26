Tres historiadores opinan sobre la propuesta de bandera de Inés Rey: "Añadiría el color del pendón y devolvería el libro al escudo"
Xosé Alfeirán, Ana Romero y Suso Martínez se pronuncian sobre la idea de implantar una bandera con la cruz de San Andrés y el escudo
El Ideal Gallego ha consultado a tres expertos en la historia de la ciudad sobre la propuesta de Inés Rey de implantar como bandera de la ciudad una enseña con la cruz de San Andrés y el escudo actual. Xosé Alfeirán, Ana Romero y Suso Martínez tienen variadas opiniones.
La historiadora y profesora Ana Romero Masía no está conforme con que un símbolo religioso sea empleado en la bandera de la ciudad. “Mellor con fondo branco liso, sen máis elementos que o escudo da cidade”, responde la directora del Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses cuando se le pregunta por la propuesta de la alcaldesa. “Introducir novos elementos sempre é un problema, e máis se é un elemento relixioso”, concluye en alusión a la cruz de San Andrés.
“Cada comunidad tiene derecho a crear sus propios símbolos y banderas para identificarse y diferenciarse de los demás”, afirma de inicio Xosé Alfeirán, historiador, comisario de exposiciones y gestor cultural. “Me parece bien que se recupere la bandera del puerto”, continúa antes de hacer dos peticiones. “Añadiría en un lateral el color morado del pendón tradicional de la ciudad y, de paso, devolvería al escudo el libro encima del faro, algo que quitó la dictadura franquista”.
“Me encanta la propuesta de la alcaldesa”, reacciona, por su parte, Suso Martínez, historiador y guía turístico. “El gremio más importante de la urbe medieval era el de mareantes. San Andrés era su patrón y, por tanto, la cruz de San Andrés es un signo totalmente identitario de esa Coruña marinera, muy ligada al camino de Santiago. No hay que olvidar que en el escudo de A Coruña tenemos al faro romano pero acompañado de vieiras, símbolo internacional que representa la tradición xacobea”.