Tres historiadores opinan sobre la propuesta de bandera de Inés Rey: "Añadiría el color del pendón y devolvería el libro al escudo"

El pendón medieval que se conserva en el Castillo de San Antón German Barreiros

El Ideal Gallego ha consultado a tres expertos en la historia de la ciudad sobre la propuesta de Inés Rey de implantar como bandera de la ciudad una enseña con la cruz de San Andrés y el escudo actual. Xosé Alfeirán, Ana Romero y Suso Martínez tienen variadas opiniones.

La historiadora y profesora, Ana Romero Masía Archivo El Ideal Gallego

La historiadora y profesora Ana Romero Masía no está conforme con que un símbolo religioso sea empleado en la bandera de la ciudad. “Mellor con fondo branco liso, sen máis elementos que o escudo da cidade”, responde la directora del Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses cuando se le pregunta por la propuesta de la alcaldesa. “Introducir novos elementos sempre é un problema, e máis se é un elemento relixioso”, concluye en alusión a la cruz de San Andrés.

Xosé Alfeirán, historiador, comisario de exposiciones y gestor cultural Archivo El Ideal Gallego

“Cada comunidad tiene derecho a crear sus propios símbolos y banderas para identificarse y diferenciarse de los demás”, afirma de inicio Xosé Alfeirán, historiador, comisario de exposiciones y gestor cultural. “Me parece bien que se recupere la bandera del puerto”, continúa antes de hacer dos peticiones. “Añadiría en un lateral el color morado del pendón tradicional de la ciudad y, de paso, devolvería al escudo el libro encima del faro, algo que quitó la dictadura franquista”.

El guía Suso Martínez posa en la plaza de A Palloza Germán Barreiros

“Me encanta la propuesta de la alcaldesa”, reacciona, por su parte, Suso Martínez, historiador y guía turístico. “El gremio más importante de la urbe medieval era el de mareantes. San Andrés era su patrón y, por tanto, la cruz de San Andrés es un signo totalmente identitario de esa Coruña marinera, muy ligada al camino de Santiago. No hay que olvidar que en el escudo de A Coruña tenemos al faro romano pero acompañado de vieiras, símbolo internacional que representa la tradición xacobea”.