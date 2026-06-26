SAIC apunta a una posible “colaboración” futura entre su planta de coches de Ferrol y el Puerto Exterior de A Coruña

Puerto Exterior de Langosteira Carlota Blanco

El gigante automovilístico chino SAIC Motor Corporation Limited, dueño de la histórica marca MG, ha puesto en marcha un plan estratégico para implantar en el Puerto Exterior de Ferrol-San Cibrao su primer “centro industrial de ensamblaje completo de vehículos particulares en España”, denominación que figura en el proyecto técnico que la Consellería de Industria ha hecho público este viernes.

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La documentación presentada por la compañía a la Xunta revela un aspecto que puede tener repercusión en el área metropolitana coruñesa. SAIC afirma que esta iniciativa convertirá a Ferrol en un “gran puesto exportador” y también prevé que esto atraiga a otras “actividades logísticas” en dársenas cercanas como la del “Puerto Exterior de A Coruña” debido “a su cercanía y posibilidad de colaboración en un futuro”.

El proyecto, concebido como la gran base de operaciones del grupo para toda Europa, supone una inversión económica que ronda los 120 millones de euros. Con esta instalación, la empresa prevé realizar el montaje de hasta 120.000 vehículos al año. Para ello, SAIC construirá unas instalaciones que ocuparán 425.000 metros cuadrados (entre factoría y almacén exterior).