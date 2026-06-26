Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

SAIC apunta a una posible “colaboración” futura entre su planta de coches de Ferrol y el Puerto Exterior de A Coruña

La empresa prevé que esto atraiga a otras “actividades logísticas” y que estas beneficien a dársenas cercanas

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/06/2026 15:49
Puerto Exterior de Langosteira
Puerto Exterior de Langosteira
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El gigante automovilístico chino SAIC Motor Corporation Limited, dueño de la histórica marca MG, ha puesto en marcha un plan estratégico para implantar en el Puerto Exterior de Ferrol-San Cibrao su primer “centro industrial de ensamblaje completo de vehículos particulares en España”, denominación que figura en el proyecto técnico que la Consellería de Industria ha hecho público este viernes.

Trasvase de melaza realizado en Langosteira

Amper se trasladará al Puerto Exterior de A Coruña para dejar sitio al proyecto de SAIC en Ferrol

Más información

La documentación presentada por la compañía a la Xunta revela un aspecto que puede tener repercusión en el área metropolitana coruñesa. SAIC afirma que esta iniciativa convertirá a Ferrol en un “gran puesto exportador” y también prevé que esto atraiga a otras “actividades logísticas” en dársenas cercanas como la del “Puerto Exterior de A Coruña” debido “a su cercanía y posibilidad de colaboración en un futuro”.

El proyecto, concebido como la gran base de operaciones del grupo para toda Europa, supone una inversión económica que ronda los 120 millones de euros. Con esta instalación, la empresa prevé realizar el montaje de hasta 120.000 vehículos al año. Para ello, SAIC construirá unas instalaciones que ocuparán 425.000 metros cuadrados (entre factoría y almacén exterior).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una mujer reacciona este jueves, a las afueras de un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas

Varios establecimientos coruñeses se convierten en centros de recogida en apoyo a Venezuela
Redacción
Presentacion de la Semana de Cine de Betanzos 2026

Ángel de la Cruz, estrella de la Semana de Cine de Betanzos 2026
Lucía Tenreiro
Productos siderúrgicos descargados en un muelle del Puerto Interior de A Coruña

El Puerto de A Coruña mejora sus datos de tráfico de mercancías en mayo y se acerca a los números positivos
Iván Aguiar
Puerto Exterior de Langosteira

SAIC apunta a una posible “colaboración” futura entre su planta de coches de Ferrol y el Puerto Exterior de A Coruña
Iván Aguiar