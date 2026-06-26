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A Coruña

Piden casi 30 años de prisión para el hombre que estrelló su coche contra un bar en Os Mallos

El hombre acumula ya 17 condenas, y ahora se le acusa de cinco intentos de homicidio

Abel Peña
Abel Peña
26/06/2026 21:16
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La Fiscalía pide 29,5 años de prisión para el hombre acusado de estrellar su coche en 2024 contra un bar de la calle Europa, en Os Mallos, donde se encontraba su expareja con un acompañante. Se le acusa de cinco intentos de homicidio por lanzar su vehículo contra las personas que se encontraban en el local, además de un delito leve de lesiones

A esto hay que añadir un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo con "manifiesto desprecio por la vida de los demás" lo que añade tres años a la pena además de la prohibición de conducir durante siete años. 

En su escrito de acusación, el fiscal relata que B.G.V., nacido en 1981, estrelló su coche el 11 de agosto de 2024 en bar de la calle Europa. En ese momento se encontraban en el local cerca de 15 clientes, sin contar la propietaria. La fiscalía explica que la mujer había tenido una discusión con su actual pareja aquel mismo día, que había acabado con ella esposada. Ambos estaban discutiendo en la terraza sin saber que el acusado, B.G.V., los observaba desde su BMW.  

En ese momento, se lanzó contra ellos con las luces apagadas, se subió sobre la acera y chocó contra una valla. Dio marcha atrás y arremetió de nuevo, golpeando tanto la valla como la mesa de la pareja. Ambos cayeron al suelo. Luego se bajó del coche y golpeó al hombre. 

Fue necesaria la intervención de varios clientes para separarlos. La pareja se fue, pero el acusado todavía estaba furioso. Se subió de nuevo al coche y se lanzó contra los clientes, cinco personas en total. Se llevó por delante las mesas y sillas y penetró en el local atravesando la puerta de cristal, y arrollando a todo el que se encontró en su camino.

Solo se detuvo al estrellarse contra la máquina tragaperras y la barra. Detrás de sí dejo varios contusionados, pero todos leves. Luego dio marcha atrás y huyó a toda velocidad, dañando vehículos aparcados. Los daños en el local se estiman en 11.769 euros. 

Hay que decir que B.G.V. ha sido condenado nada menos que en 17 ocasiones desde 2022. La lista de delitos incluye simulación de delito, lesiones, conducir bajo la influencia de bebidas, alcohólicas y conducir sin permiso. 

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