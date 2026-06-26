Nordés crea unos premios para reconocer la excelencia empresarial de Galicia

Cóctel de verano de Nórdes Germán Barreiros

Nordés Club Empresarial celebró este viernes una nueva edición de su tradicional cóctel de verano, un encuentro que reunió a personas socias, empresas colaboradoras y representantes de las administraciones públicas.

Durante su intervención, la presidenta de Nordés Club Empresarial, Ángeles Ríos Martínez, agradeció el apoyo constante de las instituciones y destacó que su presencia supone “un reconocimiento" a la labor que Nordés viene desarrollando desde su apertura, al tiempo que reafirma la vocación del club de seguir siendo un espacio de referencia para las empresas gallegas.

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Durante el cóctel de verano, esta entidad anunció oficialmente la creación de los Premios Nordés, una iniciativa que nace con vocación de permanencia para reconocer "el talento, la innovación y la excelencia empresarial de Galicia".

La directora corporativa del club, María de Lillo, fue la encargada de llevar a cabo la presentación y explicó que estos galardones pretenden visibilizar a aquellas empresas, proyectos y personas que contribuyen al crecimiento económico, la generación de empleo, la innovación y el desarrollo de la sociedad gallega.

La convocatoria de candidaturas permanecerá abierta entre el 1 de julio y el 1 de octubre, mientras que la gala de entrega tendrá lugar el próximo 28 de octubre, coincidiendo con la celebración del quinto aniversario de la apertura del Club.

El evento contó con la asistencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, así como numerosas personas representantes del tejido empresarial gallego, según informa Nordés.