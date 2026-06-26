Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Nordés crea unos premios para reconocer la excelencia empresarial de Galicia

La entidad realizó el anuncio durante su cóctel de verano

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/06/2026 19:57
Cóctel de verano de Nórdes
Cóctel de verano de Nórdes
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Nordés Club Empresarial celebró este viernes una nueva edición de su tradicional cóctel de verano, un encuentro que reunió a personas socias, empresas colaboradoras y representantes de las administraciones públicas.

Durante su intervención, la presidenta de Nordés Club Empresarial, Ángeles Ríos Martínez, agradeció el apoyo constante de las instituciones y destacó que su presencia supone “un reconocimiento" a la labor que Nordés viene desarrollando desde su apertura, al tiempo que reafirma la vocación del club de seguir siendo un espacio de referencia para las empresas gallegas.

Representantes del Club Cámara Noroeste,del Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financiero de Santiago yde Nordés Club Empresarial

Alianza de los principales clubes empresariales de Galicia para ofrecer más servicios a sus asociados

Más información

Durante el cóctel de verano, esta entidad anunció oficialmente la creación de los Premios Nordés, una iniciativa que nace con vocación de permanencia para reconocer "el talento, la innovación y la excelencia empresarial de Galicia".

La directora corporativa del club, María de Lillo, fue la encargada de llevar a cabo la presentación y explicó que estos galardones pretenden visibilizar a aquellas empresas, proyectos y personas que contribuyen al crecimiento económico, la generación de empleo, la innovación y el desarrollo de la sociedad gallega.

La convocatoria de candidaturas permanecerá abierta entre el 1 de julio y el 1 de octubre, mientras que la gala de entrega tendrá lugar el próximo 28 de octubre, coincidiendo con la celebración del quinto aniversario de la apertura del Club.

El evento contó con la asistencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, así como numerosas personas representantes del tejido empresarial gallego, según informa Nordés.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Piden casi 30 años de prisión para el hombre que estrelló su coche contra un bar en Os Mallos
Abel Peña
Obra Bastiagueiro

Orden de demolición y multas de hasta un millón por dos obras ilegales en Bastiagueiro y Naval
Lucía Tenreiro
El pendón medieval que se conserva en el Castillo de San Antón

Tres historiadores opinan sobre la propuesta de bandera de Inés Rey: "Añadiría el color del pendón y devolvería el libro al escudo"
Víctor Seoane
Cóctel de verano de Nórdes

Nordés crea unos premios para reconocer la excelencia empresarial de Galicia
Iván Aguiar