Más de 230.000 toneladas de petróleo y fuel llegarán a A Coruña en una semana

Un petrolero, atracado en la terminal de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira Archivo El Ideal Gallego

Las instalaciones de Repsol en el puerto de A Coruña registrarán una importante actividad durante la próxima semana. Están programadas tres escalas de petroleros que traerán a la ciudad más de 230.000 toneladas de crudo y fuel, según los datos de la Autoridad Portuaria.

El primero en atracar en los muelles coruñeses será el 'San Felix', con bandera de Malta y procedente de Cartagena. Transporta 18.000 toneladas de fuel y tiene previsto descargar en el pantalán petrolero del Puerto Interior. Se espera que llega a aguas gallegas en la noche del lunes 29 al martes 30 de junio.

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Las otras dos escalas que han solicitado permiso a la Autoridad Portuaria serán las más importantes. Ambos barcos atracarán en el Puerto Exterior de Langosteira y traen 214.395 toneladas de petróleo crudo.

El 'Sea Onyx', de bandera de Grecia, llegará desde Bilbao el próximo domingo por la mañana, según la previsión del Puerto coruñés. En este caso, descargará 67.995 toneladas de crudo. El 'Sonangol Cazenga', con pabellón de Bahamas, llegará procedente desde el puerto de Dos Bocas, en México, con 146.400 toneladas de crudo.