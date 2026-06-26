Los diez mejores conciertos de la historia del Playa Club de A Coruña

The Inmates, durante un concierto en el Playa Club ASOCIACIÓN MUSICAL NONITO PEREIRA

El Playa Club fue para buena parte de los coruñeses su primera discoteca, y para otro porcentaje importante el lugar donde tomar la última copa, justo al cerrar el Orzán. Además, unos y otros pudieron disfrutar durante décadas de conciertos instalados ya en la historia cultural de la ciudad. Llegó a ser considerada una de las diez mejores salas de España, no solamente por acoger a grupos incipientes que luego se convirtieron en referenciales, sino también por atraer a grandes bandas que adaptaron su espectáculo a un aforo de 600 privilegiados. Nonito Pereira Rey (programador entre 1988 y 1995) y Héctor César Marcos (1999 a 2011) repasan los que fueron los grandes momentos de una gran sala que ya nunca volverá. Se quedan fuera de la lista recitales como el de Los Planetas en 1995, o nombres como Backyard Babies, Peter Hook (ex Joy Division y New Order) y Elastica. Pero eso ya es cuestión de gustos entre profesionales.

Nombres como Peter Hook (ex de Joy Division y New Order) o el recital de Los Planetas de 1995 quedan fuera

►The Del Fuegos, en 1991 (por Nonito Pereira Rey) “Fue un ciclo que organicé con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, y necesitábamos dinero. Había que buscarlo como fuera. Las marcas de bebidas entonces no entendían por qué pedía para un concierto. Fue la repera. Contamos con un apoyo promocional importante por parte de la universidad. Era una formación de rock, pero muy auténtica y muy directa. Estaba todo el mundo como sardinas en lata, y quien estuvo seguro que aún se acuerda. Se retransmitió por Radio 80 y se grabó en DAT”.

► Chris Bailey, en 1991 (por Nonito Pereira Rey) “En 1990 la Rock Delux nos consideró una de las diez mejores salas de conciertos de toda España. Trabajamos con gente muy importante. Era el cantante de The Saints, un grupo punk que fue punk antes de que existiera el punk. Tenía una voz negra en un tipo pelirrojo. Vino con su guitarra y su mujer, y fue un concierto espectacular, a pesar de que no había gente. Tuvimos a un santo en Riazor”.

►Los Negativos y La Frontera, en 1988 (por Nonito Pereira Rey) “Una grabación de ‘A tumba aberta’ de la TVG, que vino por su espacio dedicado a la música. Fue un ‘contenedor’ dirigido a gente joven. Se corrió la voz y fue mogollón de gente. El regidor estaba nerviosísimo y se fue todo de las manos. Hubo un momento en el que el público comenzó a levantarse en medio de la grabación. Fue un concierto especial”.

►Revólver, en 1992 (por Nonito Pereira Rey) “Carlos Goñi nunca fue Carlos Goñi. Siempre ha sido Revólver. Vino a hacer las pruebas de ‘Básico’, con la fórmula de los ‘Unplugged’ de la MTV. Era un lugar acogedor, acústico. Decidieron mandarnos a Carlos con otro guitarrista para hacer ese show case, que es el nombre que se le daba en aquel momento. En este caso habíamos puesto sillas, y se llenó. Era por invitación, algo promocional”.

►La Granja y The Inmates, ambos en 1988 (por Nonito Pereira Rey) La Granja era un grupo de Palma de Mallorca, que venía con un segundo disco generacional llamado ‘Soñando en tres colores’ y tocaron en sesión de tarde y de noche. Tenían un perfil de público muy divertido, que se dedicaba a saltar y a bailar durante el concierto. Tuvo mucho espíritu juvenil. The Inmates también fueron un grupo muy auténtico, con la figura fundamental de Bill Hurley.

►Athur Lee y Love, en 2004 (por Héctor César Marcos) “Fue pocos meses antes de fallecer y un momento clave en la trayectoria del Playa Club, por un lado, por lo que representó para mí, ya que cambié mi luna de miel para poder asistir, pero también por lo que representó a nivel personal para el Playa Club”.

►Ocean Colour Scene, en 1998 (por Héctor César Marcos) “Fue un concierto histórico, que todavía recuerda mucha gente, ya que el perfil de influencia sesentera y mod en la ciudad era muy grande en aquellos tiempos. Así como Vigo tenía otras referencias, lo nuestro era la escena británica de los 60. Que llegasen los líderes del brit pop, hermanados con Paul Weller, fue una fecha clave. A pesar de lo que piensan muchos, Paul Weller no tocó en el Playa, sino que el Playa Club fue camerino de Paul Weller. Las contrataciones de artistas de ese nivel que funcionan con escenarios grandes nunca es fácil, pero puede decirse que, de alguna forma, pisó el escenario del Playa Club”. Ocean Colour Scene acabarían por regresar a la ciudad en otro recordado bolo en el Noroeste Pop Rock.

►Bunbury, en el año 2000 (por Héctor César Marcos) “Ahora que vuelve a la ciudad, hay que recordar que también estuvo en el Playa Club en un mes de diciembre, dentro del ‘Pequeño Cabaret Ambulante’ que dio nombre a su segunda gira en solitario. Entre otros nombres nacionales importantes que pasaron por el Playa Club durante esos años hay que referirse también a Antonio Vega, Fangoria, Nacho Vegas o Triángulo de Amor Bizarro, entre otros muchos nombres”.

►Los primeros conciertos de Deluxe, Dorian y Lori Meyers (por Héctor César Marcos) “El nivel fue el máximo en aquellos momentos, estábamos compitiendo con los más grandes de España. A nivel programación, éramos lo mejor a nivel nacional. Ofrecíamos más de 150 al año, con estilo alternativo internacional, pero también con grandes grupos nacionales que eran referentes”.