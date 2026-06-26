La pensión media en A Coruña supera los 1.500 euros, la segunda más alta de Galicia 

Una persona lee una revista en La Marina Carlota Blanco

La pensión media en A Coruña ha superado la barrera de los 1.500 euros en 2025, lo que supone un incremento del 4,26% respecto al año anterior, y se sitúa como la segunda más elevada de la comunidad gallega.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), la ciudad de A Coruña tiene un total de 54.943 pensionistas, un dato que, si bien sube un poco, se mantiene estable respecto a 2024, cuando se registraron 54.543.

Donde sí se nota una mayor diferencia es en el importe medio por pensionista, que el año pasado se situó en 1.552,94 euros frente a los 1.489,52 de 2024, por lo que sube más de un 4% en un año.

La ciudad supera así la media gallega, que se sitúa en 1.295 euros, y supone la segunda respecto a los otros seis grandes municipios de la comunidad, solo superado por Ferrol, que registra un importe de 1.602, si bien el número de pensionistas en este caso baja a 15.263. En frente, la pensión media más baja de Galicia se la lleva Ourense, con 1.344.

El 50% roza los 1.300 euros

No obstante, la mitad de los coruñeses pensionistas perciben una retribución media igual o superior 1.281, un 4,32% que en 2024. Este cálculo, que se llama mediana del importe, corresponde al valor por debajo del cual se encuentran la mitad de las personas de este colectivo, en este caso, en el ayuntamiento herculino. En toda la comunidad, esta cifra cae a 1.018 euros, es decir, un 10% percibe más de 2.501,69 euros en Galicia, mientras que otro 10% ingresa 639,1 euros, lo que muestra una gran desigualdad.

Esta diferencia se acentúa entre hombres y mujeres. Según el IGE, en 2025, los varones percibieron 1.462,96 euros de promedio en Galicia mientras que las féminas ingresaron 1.134,10 euros.