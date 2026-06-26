La oposición rechaza la idea de recuperar la bandera marítima de A Coruña como una ocurrencia

Bandera de A Coruña El Ideal Gallego

La idea que ha lanzado la alcaldesa, Inés Rey, de recuperar la antigua bandera marítima de la ciudad se ha encontrado con el rechazo, e incluso el desdén, de la oposición, que la tacha de ocurrencia. La portavoz del Bloque, Avia Veira, considera que "esta proposta é unha clara demostración de que estamos perante un Goberno Local esgotado e sen ideas. E, a falta de ideas, bota man de ocorrencias".

Por su parte, Miguel Lorenzo, portavoz del PP, señala que “ya tenemos bandera. El pendón es la bandera de la ciudad, la alcaldesa no lo debe de saber". En todo caso, considera que esta idea debería haber sido sometida a examen del BNG, el PP y de expertos. "No lo ha hecho así, y entonces será la bandera de Inés Rey, pero no la de todos”

Inés Rey, sobre la nueva bandera de la ciudad: "El sentimiento de orgullo por la ciudad ha florecido" Más información

Para Lorenzo, que la Alcaldesa saque ahora este tema es una prueba más de que renuncia a gestionar la ciudad porque sabe que su ciclo se ha acabado”.

El líder del PP enumeró una serie de problemas: delitos batiendo récords, con el ayuntamiento en quiebra técnica, con 400 millones de euros en inversiones sin ejecutar en los barrios y sin mantenimientos, sin ninguna medida real para el problema de la vivienda, con todos los grandes servicios sin contrato, con las inversiones del Estado paralizadas y la tomadura de pelo de los trenes y la estación, con Alvedro sin conexiones y sin inversiones, con listas de espera en todos los programas sociales, con el ridículo de la renuncia al Mundial...

A Coruña quiere tener nueva bandera Más información

“Con todo esto que está cayendo y que la bandera sea la máxima prioridad de Inés Rey es faltar al respeto a los coruñeses”, dictaminó.