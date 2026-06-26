La estación de tren de A Coruña se reconvierte en parada de autobús

La rotonda de la estación provisional de tren se ha convertido en una parada del bus de línea después de que todos los viajes se hayan interrumpido con motivo de los arreglos en la vía, dentro de los trabajos para la intermodal. Son quince días en los que la ciudad permanecerá sin servicio de tren, así que los viajeros que hayan comprado billetes tendrán que viajar en autobús.

Es por eso que podía verse a los pasajeros subiéndose a los autobuses en la pequeña rotonda de la intermodal. A primera hora de la mañana no había apneas autobuses, pero empezaron a formarse colas a medida que avanzaba el día. Aunque aumentó el número de autobuses, no se registraron incidencias en la avenida del Ferrocarril.

Eso sí, como se pueden comprar billetes, hubo algún viajero que se enteró in situ de que el viaje hasta Santiago debía hacerlo en autobús. No fueron pocos los que protestaron por la falta de información de Renfe y más en un momento de gran trasiego de viajeros, por el comienzo de las vacaciones de verano. Sin embargo, nada se puede hacer: la normalidad no se recuperará hasta el diez de julio.