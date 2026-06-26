La Autoridad Portuaria completa siete de nueve proyectos financiados con fondos europeos

Estos proyectos se financian con cargo a los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Cedida

La Autoridad Portuaria de A Coruña continúa avanzando en la modernización de sus instalaciones con un conjunto de actuaciones centradas en la eficiencia energética, el saneamiento y la sostenibilidad ambiental, financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. De los nueve proyectos previstos, siete ya han finalizado y los dos restantes se encuentran en ejecución.

Entre las actuaciones concluidas destaca la implantación de elementos de depuración en la red de aguas pluviales de la explanada A1 del Puerto Exterior de Punta Langosteira, una obra finalizada a principios de junio que permitirá mejorar la calidad de las aguas y reducir el impacto ambiental de la actividad portuaria.

Mientras tanto, en el puerto interior prosiguen los trabajos para conectar a la red de saneamiento separativa los talleres de mantenimiento, el Depósito Franco y el edificio de usos múltiples del muelle de San Diego, una de las dos actuaciones aún pendientes de finalizar.

La otra obra en marcha corresponde a la mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior del muelle de San Diego, donde se están sustituyendo las antiguas luminarias por sistemas de iluminación de bajo consumo. Esta actuación se suma a otras ya ejecutadas en los muelles de A Palloza, Linares Rivas, Centenario y del Este, así como en el Puerto de Oza y el dique del Puerto Exterior, donde ya se han instalado nuevas luminarias más eficientes.

Las inversiones forman parte del programa de sostenibilidad y transición verde impulsado con fondos europeos y suponen una inversión de 2,3 millones de euros, destinada a modernizar las infraestructuras portuarias, optimizar el consumo energético y reforzar la protección medioambiental.

Entre los proyectos ya finalizados figuran también la segunda fase de la renovación del alumbrado del Puerto de Oza, la reforma de los centros de transformación eléctrica del Centenario y San Diego, la instalación del nuevo alumbrado en el muelle del Centenario y la iluminación del dique del Puerto Exterior.