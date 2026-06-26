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A Coruña

Inés Rey, sobre la nueva bandera de la ciudad: "El sentimiento de orgullo por la ciudad ha florecido"

La regidora reivindica que todas las grandes ciudades marítimas tienen una enseña propia

Abel Peña
Abel Peña
26/06/2026 11:30
Bandera de A Coruña
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La alcaldesa herculina, Inés Rey, reitero este viernes su idea de crear una nueva bandera coruñesa, si bien ella se refirió a ello como una recuperación: "Creo que es el momento de recuperar nuestra bandera, nuestra historia, con uno de los símbolos que cedimos y tener esa cruz de San Andrés con el escudo de la ciudad", declaró en el programa radiofónico 'Cita en María Pita'. Rey aprovecha un momento en el que el 'coruñesismo' está en alza, con el regreso del Deportivo a primera división. "Este sentimiento ha florecido. Creemos que es el momento indicado", señaló.

Rey anunció ayer en las redes sociales su intención de que la cruz de San Andrés sea la bandera de A Coruña, rematada con el escudo de la ciudad. "Todas las grandes ciudades marítimas tienen su bandera", explicó. 

Dos aspas azules sobre fondo blanco que forman la cruz de San Andrés fueron primera la bandera del Gremio de Mareantes y después la matrícula marítima de la ciudad. Sin embargo, en 1891, el Gobierno  español cayó en la cuenta de que la enseña coruñesa era prácticamente igual a la de la marina rusa. Por eso se le retiró una de las aspas, y con esa estética llegó a convertirse en la de todos los gallegos, que la adaptaron en la emigración. "A Coruña cedió su propia bandera para la autonomía", concluyó la regidora. Esa misma bandera, convertida ya en la gallega, ondeó por primera vez en el palacio municipal de María Pita, en 1920.

Bandera de A Coruña

La alcaldesa propone que la Cruz de San Andrés sea la bandera de A Coruña

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Rey no cree que su propuesta encuentre mucha oposición. "A Coruña es el faro que guía Galicia, renunciamos por ella a nuestra bandera y ahora es el momento de tenerla de nuevo, como el resto de grandes ciudades marítimas", reivindicó.

Bandera de A Coruña

A Coruña quiere tener nueva bandera

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