Francisco Vázquez, contundente: “La Coruña ya tiene bandera”

El exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez Quintana

“La ciudad ya tiene bandera”, sentencia Francisco Vázquez, alcalde que fue entre 1983 y 2006. Así responde el mandatario más longevo y de mayor apoyo popular de la historia coruñesa a la propuesta de la alcaldesa Inés Rey, quien ayer planteó crear una nueva consistente en la cruz de San Andrés y el escudo municipal.

A juicio de Vázquez, se están mezclando conceptos. La bandera de la comandancia marítima coruñesa, que es blanca con una cruz de San Andrés, “tiene que ver con la historia de la bandera gallega”, y con el Gremio de Mareantes, que es el más antiguo de la ciudad, Pero cree que nos un “sinsentido” adoptarla como de la propia ciudad, “pues es como si pones la de los alabarderos, los zapateros o cualquier otro gremio”. El exalcalde sostiene que esta propuesta de la alcaldesa “es una imposición nacionalista” de un PSOE “que ha perdido sus valores tradicionales, que eran la igualdad y la solidaridad, y se ha subido al carro del nacionalismo”.

El ex alcalde lo tiene claro: “La bandera de La Coruña es el pendón”, de fondo morado y con el escudo de la ciudad. El alcalde Manuel Casás construyó en los años 20 del pasado siglo una alta vitrina de cristal en la llamada “alcaldía oficial” (la sala anexa al despacho del primer edil) del Palacio Municipal de María Pita para guardar la que se venía usando desde tiempos medievales. No estaba sola: también cobija el bastón de mando.

Actual pendón de la ciudad coruñesa Cedida

Cuando él accedió a la alcaldía, en 1983, se encontró la enseña “deteriorada”. “Barritos [que era el responsable de Protocolo] me dijo que se estaba deshilachando y que se podía romper en cualquier momento”, recuerda. Así que él decidió mandar la histórica al museo arqueológico del castillo de San Antón y encargar una nueva, “igual de tamaño y dimensiones” que la antigua, que es la que sigue luciendo en la llamada alcaldía oficial. Apunta que “lo que se varió fue el escudo”, que ha ido cambiando con los tiempos, pues se añadió la corona real, del que el original carecía.

En cuanto al color, la nueva se hizo con tono morado, si bien la original era de tono rojo carmesí: “Es el color del llamado pendón de Castilla, el de los comuneros, que originalmente era rojo carmesí y después, por un error de interpretación con el paso del tiempo, acabó siendo morado, que fue el que se impuso. Valen uno u otro”, argumenta Vázquez.

Lo importante es que esa enseña de origen medieval “es una bandera que ilustra la página más ilustre de la ciudad, que es una ciudad de realengo, no dependiente de la Iglesia o de los señores feudales”. Los reyes le conceden ese privilegio y eso la convierte “en una cuña contra el arzobispado de Santiago”, apunta. Vázquez se refiere así a la Carta Puebla con la que el rey Alfonso IX refundó la ciudad en 1208. Pese a su origen real, el exalcalde apunta que la bandera “fue enaltecida también en el período republicano”, y de ahí que el morado sea uno de los tres colores de la enseña republicana.

Durante el mandato de Vázquez, el pendón o bandera coruñés “salía en todas las procesiones, en el homenaje a la Virgen del Rosario con motivo de la Función del Voto o en todas las ceremonias solemnes”. “Por motivos de protocolo, era el edil más joven el que la portaba, lo que es una señal de continuidad de la tradición”.