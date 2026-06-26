El festeja del octavo aniversario de 'El de Manolín' en Os Mallos, el pasado abril Quintana

Desde este viernes 26 y hasta el domingo 28 de junio, A Coruña y distintos puntos de su área metropolitana celebran sus fiestas, comenzando este viernes a las 18.00 horas con la fiesta de San Pedro de Visma y a las 19.30, la del barrio Os Mallos.

Festa dos Mallos

El viernes 26, a las 19.30 horas, comienza la Festa dos Mallos con Álex Rodríguez Dúo, en la rúa Ángel Senra. El pregón estará a cargo de Lucía Veiga y la orquesta Saudade amenizará la verbena. Además, se entregarán reconocimientos a los deportistas del barrio y se inaugurará el paseo de Xentes dos Mallos y el himno de esta localidad compuesto por Juan Pedre.

El sábado 27 habrá pasarrúas a cargo de Aturuxo y el I Concurso de Empanadas a las 12.00 horas. . A partir de las 13.30 horas, la fiesta se desplaza a la rúa San Vicente, frente al establecimiento 'El de Manolín', donde se celebrará la sesión vermú y tardeo con las actuaciones en directo de Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre.

Posteriormente, a las 18.30 se realizará una Gran Sardiñada,también en colaboración con 'El de Manolín'. Los más pequeños podrán disfrutar de juegos, hinchables y variadas sorpresas. A partir de las 22.00 horas, se cerrará la fiesta con broche de oro gracias a la Macro Discoteca Éxtasis.

Cartel de la Festa dos Mallos Cedida

Fiestas de San Pedro de Visma

Desde este viernes 26 y hasta el domingo 28 se realizarán las fiestas de San Pedro de Visma en A Coruña. El viernes a las 18. horas comenzará la fiesta con hinchables y pintacaras en el atrio de la iglesia. A esa misma hora, se inaugura la exposición fotográfica 'O pasado de Visma, xentes e lugares'.

A las 22.00 horas, comienza la música con el festival "Rock in Visma",que contará con la actuación de McKuin, una banda tributo a Queen. Además, una banda tributo especial a Fito y Fitipaldis, junto a otros grandes éxitos del rock nacional.

Para el sábado 27 habrá churrasco y mejillones durante toda la jornada. A las 13.00 horas, la sesión vermú correrá a cargo de Los Kibbis. Luego a las 18.00 horas se disputarán varios partidos de fútbol en los campos de Visma entre los equipos Selección Visma, Sin Querer, Mariñeiros & San Tirso y Crendes. Una hora más tarde, a las 19.00 horas, se presentará el concierto de punk infantil de "Peter Punk e Brais das Hortas".

Una hora más tarde, a las 19.00 horas, se presentará el concierto de punk infantil de "Peter Punk e Brais das Hortas"y a las 21.00 la música de DJ Javito servirá de antesala para la gran verbena de las 22.30 horas con el grupo Talismán.

Cartel de fiesta Cedida

La jornada del domingo 28 centrará su oferta gastronómica en A Festa do Polbo, a partir de las 12.00 horas en el campo de la fiesta. Antes, a las 11.00 horas, habrá juegos tradicionales en el parque Adolfo Suárez y, al mismo tiempo, comenzará el pasacalles y la foliada con la Asociación Cultural Donaire.

También a las 12.00 se oficiará la misa solemne en honor al patrón San Pedro, que estará acompañada por la Coral Raiola y seguida de la tradicional procesión bajo palio por el atrio de la iglesia. Los festejos terminarán con la sesión vermú de las 13.30 horas, amenizada por el dúo José Brea & Miguelón.

FoliAgra, la fiesta del barrio da Agra do Orzán

Este domingo 28 culmina el FoliAgra que se ha realizado en el Agra do Orzán durante todo el mes de junio. A partir de las 19.30 horas se hará la entrega de los Premios Amelia Gómez Arcas, en su primera edición, coincidiendo con el Festival 'Cando o fado soa libre' en el Espacio Cultural Ágora. El objetivo del premio es distinguir a dos personas (un hombre y una mujer) por su trayectoria vital en la defensa y promoción del idioma y la cultura de Galicia.