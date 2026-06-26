El Puerto de A Coruña mejora sus datos de tráfico de mercancías en mayo y se acerca a los números positivos

Productos siderúrgicos descargados en un muelle del Puerto Interior de A Coruña Quintana

La Autoridad Portuaria de A Coruña acelera su recuperación y se acerca a la senda del crecimiento positivo. Según el último informe estadístico hecho público por el organismo estatal Puertos del Estado, correspondiente al pasado mes de mayo, la terminal coruñesa ha experimentado una reactivación de sus tráficos que sirve para paliar los malos datos de los primeros meses de este 2026.

Las últimas cifras publicadas reflejan una mejoría. El puerto movilizó un total de 1.238.929 toneladas a lo largo del mes, superando a las 1.124.841 toneladas registradas en mayo de 2025. Este comportamiento representa un incremento mensual del 10,14%.

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Gracias a este avance en mayo, el balance acumulado desde enero hasta mayo alcanza las 5.341.825 toneladas en total. Aunque todavía se sitúa ligeramente por debajo de las 5.515.569 toneladas contabilizadas en los primeros cinco meses del ejercicio anterior. La diferencia negativa interanual se ha estrechado hasta quedarse en apenas una caída del 3,2%.

Aumento

La Autoridad Portuaria coruñesa había anticipado el pasado mes de abril que esperaba una “recuperación” a lo largo de todo el 2026. Ahora ya empieza a ser una realidad. La mercancía general (que incluye madera, vidrio, tableros y productos siderúrgicos, entre otros) fue la gran dinamizadora del periodo.

En mayo, la dársena mejoró sus datos al pasar de 30.348 toneladas en 2025 a 50.467 toneladas en 2026, lo que equivale a un incremento del 66,3%. En el cómputo de lo que va de año (enero-mayo), el acumulado se eleva a 246.136 toneladas, un 61,3% más que las 152.549 toneladas del año pasado.

Los graneles líquidos (entre los que se incluye el petróleo) se mantienen como la tipología de carga mayoritaria. En mayo se registraron 841.767 toneladas frente a las 815.476 del mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, este segmento suma un total de 3.718.145 toneladas, lo que supone un retroceso del 1,7% respecto a las 3.783.570 toneladas de 2025, según recogen las cifras registradas por Puertos del Estado.

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Los graneles sólidos son los responsables de las malas cifras de la primera parte de este 2026. Durante mayo se movilizaron 340.002 toneladas, mejorando las 273.858 toneladas de mayo de 2025. Pese a esta notable mejoría mensual, el acumulado anual de los primeros cinco meses se sitúa en 1.353.908 toneladas, reflejando todavía un descenso del 12,5% frente a las 1.547.053 toneladas del mismo periodo del año previo.

La bajada de este segmento de mercancías se debe principalmente al descenso del tráfico de carbón en tránsito (esta materia prima empezó a llegar a A Coruña tras el inicio de la guerra de Ucrania y permanecía a la espera en los muelles a la espera de ser trasladada a otro destino) y a una buena cosecha de trigo y cebada en la zona de Castilla y León, lo que ha reducido la necesidad de importaciones.