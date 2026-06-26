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A Coruña

El inesperado tercer mandato de Celemín en Infraestructuras

El anterior concejal d Educación y Cultura abandona su retiro de tres años tras la dimisión de Noemí Díaz por "motivos personales"

Abel Peña
Abel Peña
26/06/2026 14:53
06 mayo 2022A Coruña.- El pleno da luz verde a los trámites urbanísticos para la intermodal
Celemín, durante un pleno en el anterio rmandato
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Jesús Celemín afronta s esta inesperada nueva etapa como concejal con alegría. El leonés figuraba en el duodécimo puesto de la lista del PSOE a las últimas municipales, de manera que es el destinado a sustituir a Noemí Díaz, como concejala de Infraestructuras, después de hubiera anunciado su dimisión hoy. 

Celemín, profesor de formación, fue concejal de Cultura y Educación durante el primer mandato de Inés Rey. Antes de eso, fue edil en el pequeño municipio berciano de Bembibre pero Celemín lleva muchos años afincado en la ciudad y se siente coruñés. Ahora se le llama para que salga de su retiro de profesor y vuelva a primera línea de la política.

Él recibió la llamada hace solo unos días: "Lógicamente, fue una sorpresa pero las razones personas ocurren cuando menos te lo esperas y lo que hay que hacer es respetarlas". En cuanto a su propia reacción. "Siempre es un motivo de alegría trabajar por la ciudad de A Coruña. Y un motivo de satisfacción". 

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"En este momento hay que cambiar el chip. Después de estar trabajando en el colegio, durante estos tres años, la etapa que se viene ahora es distinta y diferente, pero no por eso menos apasionante y con mucha responsabilidad, como requiere cualquier puesto de cierta importancia", declaró tras hacerse pública l anoticia, nada más salir de su jornada como profesor en un centro educativo de A Coruña.

Celemín reconoce que infraestructuras no es ni mucho menos el área en la que se siente más cómodo, pero no se amilana por ello. "Un concejal, sobre todo en puestos de responsabilidad, tiene que ser un buen gestor, tener un buen equipo, cohesionado, y técnicos que sepan trabajar. También escuchar las demandas de la gente y llevarlas a cabo". 

Por eso dice que hay que  "hay que trabajar con intensidad para la ciudadanía, rematar los proyectos pendientes". Por eso agradeció a su predecesora todo el trabajo realizado. Sin embargo, no renuncia a aportar su granito de arena. "A lo mejor sorprendo", insinuó. 

En cuanto a los persistentes rumores de malestar dentro de la familia socialista en general y del grupo municipal en particular, Celemín los descartó: "No creo que haya mal rollo. Al PP le interesa hacer ese tipo de comentarios, pero no me preocupa". Respecto a si su vuelta a la primera línea de la política será provisional o si ha apalabrado uno de los primeros puestos en las listas de 2027, evita los comentarios: "Cuando llegue el momento, ya se verá".

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