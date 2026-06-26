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A Coruña

El coruñés, Diego González Rivas, galardonado con el premio Merca2 al Liderazgo

​El galardón reconoce la trayectoria de uno de los médicos españoles con mayor prestigio internacional

Redacción
26/06/2026 13:52
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Diego González Rivas recibe el premio MERCA2
Cedida
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El cirujano torácico coruñés Diego González Rivas ha sido distinguido con el Premio MERCA2 al Liderazgo durante la séptima edición de los Premios MERCA2 y Fundación Marqués de Oliva, celebrada en el Hotel Villa Magna de Madrid.

El galardón reconoce la trayectoria de uno de los médicos españoles con mayor prestigio internacional, destacando su capacidad para combinar excelencia clínica, innovación científica y un fuerte compromiso humanitario a lo largo de su carrera.

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Natural de A Coruña y nacido en 1974, González Rivas revolucionó la cirugía torácica con el desarrollo de la técnica Uniportal VATS, un procedimiento mínimamente invasivo que permite realizar intervenciones pulmonares a través de una única pequeña incisión. Esta técnica reduce el dolor postoperatorio, disminuye las complicaciones y acelera la recuperación de los pacientes, convirtiéndose en un referente a nivel mundial.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y especializado en cirugía torácica, el médico gallego ha dedicado gran parte de su carrera a difundir esta innovadora técnica. Hasta la fecha ha operado y formado a especialistas en más de 130 países, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la cirugía torácica internacional.

La entrega del Premio MERCA2 al Liderazgo tuvo lugar en un acto que reunió a destacados representantes del ámbito económico, político y jurídico de España, poniendo en valor la contribución de profesionales e instituciones que sobresalen por su impacto y liderazgo en diferentes sectores.

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