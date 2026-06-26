El barrio de A Coruña que se parece a Hollywood (con estrellas de cine incluidas)

Lucía Veiga destapa su estrella en el Paseo de la Fama de Os Mallos Javier Alborés

En el empeño porque Os Mallos sea un barrio de cine, con su propio Paseo de la Fama, nadie mejor que Lucía Veiga para ejercer de pionera, primera homenajeada y pregonera de las fiestas de su propio barrio. Lo cierto es que la calle Ángel Senra y su entorno son un poco más glamurosos, algo más de cine y brillan si cabe más que nunca, gracias a que su nominada al Goya, premio Feroz y Mestre Mateo se encargó de gritar a los cuatro vientos el orgullo que siente por las calles que la vieron crecer, y que todavía contemplan cómo ha pasado a celebridad. "Presumo de 15007 allá donde voy", explicó durante su pregón.

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Lo cierto es que Veiga fue la gran protagonista de la cita, por encima de los deportistas del barrio o el cada vez más grande camión de la orquesta Saudade. En este caso, no obstante, hubo quien en vez de acercarse a ver obras tomó, a medio camino entre la curiosidad y el morbo, la decisión de acercarse a ver el montaje. Antes del discurso de apertura de las fiestas, la Plataforma Vecinal de Os Mallos, así como el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, acompañaron a la actriz, filóloga y comunicadora a destapar su estrella en el nuevo Paseo de la Fama. "Muchas gracias, y a ver si ahora no se mean los perros en ella", bromeó.

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Pero, sin duda, lo más emotivo pasó por el escrito de dos folios que Lucía Veiga recitó como si de su mejor actuación se tratase. Porque en este caso, además, no actuaba. "Hay encargos que hacen ilusión, y luego encargos como este, porque si lo haces mal saben dónde paras y van a estar todos los días recordándotelo", dijo. "Este es un barrio que ya no malla en el trigo con un mazo, pero si no lo haces bien te malla; es un barrio de obreros, deportistas, amas de casa...", añadió. También reivindicó la multipremiada artista el carácter multicultural de Os Mallos, del que dijo habla árabe, chino, gallego o castellano. No se olvidó, tampoco, de pedir un aplauso para los venezolanos que sufren las consecuencias del terremoto. "Mientras nosotros bailamos, ellos están sufriendo", recordó.

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Finalmente, aseveró que "no es un barrio que salga en las postales, pero no son las postales las que sustentan las ciudades, sino sus barrios". "Nadie nos ha regalado nada, y de todo esto podemos presumir", comentó respecto al "¿cómo está tu madre?, ¿te ayudo con la compra? o el ya me lo pagarás" que todavía se pueden escuchar en Os Mallos, donde también se estrenó un muy vitoreado himno oficial.