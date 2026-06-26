VC San Juan

La alcaldesa está bastante satisfecha por el resultado de este San Juan, en el que se ha reducido a la mitad los desperdicios recogidos, unos 22,7 toneladas. Sin embargo, queda un problema por resolver: la orina. El problema de 200.000 persona bebiendo durante horas en la noche es que acaban aliviándose en cualquier rincón. Así, algunas calles han registrado verdaderos ríos de pis. Por eso

Es un problema higiénico que genera olor y que afecta a comunidades, puesto que la gente se alivia no solo en esquinas, sino también en portales.. El Ayuntamiento hace su parte, instalando retretes portátiles en el Paseo Marítimo, pero no puede hacerlo en toda la ciudad, así que la alcaldesa, Inés Rey, señaló hoy en el programa 'Cita en María Pita' que se está planteando obligar a cualquier local que tenga una barra en la calle a que instale también un retrete portátil.