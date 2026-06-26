Dimite la concejala de Movilidad e Infraestructuras de A Coruña

Noemí Díaz con Inés Re en una rueda de prensa Andy Perez

La concejala de Movilidad de Infraestructuras, Noemí Díaz, acaba de presentar su dimisión en María Pita. Díaz había estado de baja durante dos semanas y aunque luego se había reincorporado, los rumores sobre su marcha no habían dejado de crecer, hasta que hoy se han convertido en realidad.

Díaz se reincorporará a su plaza como profesora en el IES Eusebio da Guarda y será sustituida por el siguiente en la lista, Jesús Javier Celemín, concejal de Educación en el anterior mandato, que ocupa el puesto número 12 en la lista.

Se trata de la segunda dimisión que tiene que afrontar el Gobierno de Inés Rey después de que, en el anterior mandato, el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, también abandonara el cargo. Fue en marzo de 2022, y Villoslada fue muy claro al explicar que el motivo de su renuncia se debía a diferencias irreconciliables con Rey y con su segundo, José Manuel Lage, que le habían aislado dentro del Gobierno local y del partido.

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En el caso de Díaz, todavía no ha explicitado la razón de su abandono, a menos de un año de las municipales. En la carta de renuncia, solo afirma que "é tempo de pechar esta etapa e dar un paso ao lado desde a reflexión e o convencemento persoal". A ese respecto, hay que recordar que Diana Cabanas, concejala de Comercio, también tomó la baja hace meses.

Reestructuración

la alcaldesa, Inés Rey, anunció que había recibido la carta de renuncia "por cuestiones de carácter personal" y que ella lo había recibido "con gran pena" porque "es una compañera magnífica". La regidora destacó el gran compromiso que Díaz ha demostrado siempre con la ciudad, con el Gobierno loca y con un "trabajo y dedicación incansables".

"Le quedan muchos años por delante, esto y segura de que si quiere, se reincorporará a la vida pública", declaró. También confirmó que Celemín ocuparía su puesto "con total normalidad" en el pleno de julio. "Es el siguiente en la lista y se encargará del área de Infraestructuras. Estoy muy contento de que venga y volver a trabajar con él", explicó.

En cuanto a Movilidad, pasará a ser responsabilidad de Montse Paz, concejala de Seguridad Ciudadana. "El resto del Gobierno seguirá trabajando con absoluta normalidad, como llevamos haciendo desde hace siete años", concluyó.

Respuesta de la oposición

Desde el grupo municipal del BNG, han mostrado su respecto a Díaz y deseado lo mejor en su nueva etapa "Neste momento, non cabe ningunha valoración política desta nova demisión no Goberno de Inés Rey mentres non se pronuncie a concelleira e explicite os motivos da súa decisión", declararon.

Por su parte, el PP sí ha ofrecido una valoración. Recuerda que la renuncia de Díaz "uno de los pesos pesados del Gobierno" cuando falta menos de un año para las elecciones municipales, refleja lo que es un "secreto a voces": la descomposición interna de un gobierno municipal roto y dividido desde hace tiempo.

"Los coruñeses están hartos de Inés Rey y sus compañeros de gobierno, también", declaran desde el PP que afirman que hay un fin de ciclo. "Ya no puede tapar por más tiempo las profundas grietas internas del ejecutivo local que denuncian los miembros de su grupo, fruto de la concentración de poder en manos de una sola persona, Lage Tuñas, y del ninguneo al resto de concejales de gobierno",

Malestar interno

Por otro lado, el malestar dentro del propio grupo municipal es un secreto a voces y el control directo que ejerce sobre todos los asuntos importantes Lage, invadiendo las competencias de los concejales ha sido denunciado públicamente por la oposición en pleno. "La actitud y las actuaciones del portavoz municipal están afectando negativamente a la labor de gobierno, a las relaciones personales y al personal funcionario, y esta marcha es un paso mas", señala un miembro del gobierno local

A lo largo de sus dos mandatos, Rey ha reorganizado en varias ocasiones el Gobierno local, creando una estructura piramidal. En la última reestructuración, Noemí Díaz, ingeniera de Montes de formación, pasó de tener la cartera de Medio Ambiente a la actual, la de Infraestructura y Movilidad. Su puesto lo ocupó Yoya Neira, una veterana concejala de Bienestar Social.

Tampoco hay que olvidar que, el año pasado, dos concejalas del anterior mandato, como Esther Fontán, y Eva Acón, acusaron de acoso laboral a Rey y a su teniente de alcaldesa. Presentaron el caso ante el PSOE.