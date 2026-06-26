Desmantelada en A Coruña una red internacional dedicada a robos en aeropuertos

Robo aeropuertos Cedida

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña han desarticulado una organización criminal internacional asentada en la provincia coruñesa, Reino Unido y Rumanía, dedicada al robo de perfumes y tabaco en aeropuertos europeos y al posterior blanqueo de los beneficios obtenidos. La operación se ha saldado con la detención de once personas y la imputación de un total de 24 delitos.

La investigación, iniciada a principios de 2025 y desarrollada en coordinación con Europol, la Policía Judicial de Portugal, la Policía de Rumanía y las autoridades aduaneras del Reino Unido, ha permitido desmantelar por completo la actividad del denominado Clan Preda, activo presuntamente desde 2019.

Los detenidos, de nacionalidad rumana, argelina y maliense, están acusados de pertenencia a organización criminal, hurtos continuados, contrabando de productos estancados, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Según la investigación, la organización actuaba en los aeropuertos de Amberes (Bélgica), Lisboa y Oporto (Portugal), Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela. Sus integrantes desempeñaban funciones perfectamente coordinadas de vigilancia, distracción del personal, sustracción de mercancía y ocultación de los productos para evitar los controles.

El tabaco y los perfumes robados eran trasladados posteriormente a almacenes clandestinos en el Reino Unido, donde eran introducidos en canales ilegales de distribución para su venta, incrementando considerablemente su valor.

La operación permitió localizar varios almacenes en Inglaterra y demostrar el origen ilícito de la mercancía intervenida. Además, los investigadores descubrieron una compleja red de blanqueo de capitales basada en sociedades instrumentales dedicadas a la compraventa de vehículos usados, creadas de forma sucesiva para dificultar el seguimiento del dinero y eludir los controles fiscales.

Las pesquisas revelan que la organización llegó a blanquear más de 4,8 millones de euros mediante estas operaciones.

Con autorización judicial se practicaron tres registros: uno en una vivienda de Teo y dos en naves industriales de Padrón, donde fueron arrestados los principales responsables del grupo. Durante los registros se intervinieron numerosos teléfonos móviles, dinero en distintas divisas, un lingote y diversas piezas de oro, abundante tabaco de contrabando y documentación relevante para la investigación.

Asimismo, se bloquearon 13 cuentas bancarias en España, 12 en Lituania y 24 en Rumanía. También fueron identificadas ocho sociedades pantalla vinculadas a la trama, mientras que se incautaron 2.221 cartones de tabaco, más de 109 kilogramos de picadura de tabaco, 42 vehículos, además de decretarse el embargo preventivo sobre otros 51 vehículos.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de los aeropuertos de Tenerife Sur y Santiago-Rosalía de Castro, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña, y supone el desmantelamiento de una de las principales redes internacionales dedicadas al robo y contrabando de productos en aeropuertos europeos.