Desarticulada una de las mayores redes de robos en furgonetas en A Coruña

La investigación comenzó tras detectarse un incremento de robos nocturnos en furgonetas de autónomos y profesionales El Ideal Gallego

La Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Furgoline’, ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo con fuerza en el interior de vehículos industriales y furgonetas de reparto en la provincia de A Coruña.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil, la operación se ha saldado con tres detenidos, un investigado y la recuperación de una ingente cantidad de material valorado en más de 90.000 euros.

El principal encausado ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La investigación comenzó tras detectarse un incremento de robos nocturnos en furgonetas de autónomos y profesionales de los sectores de la construcción, fontanería, electricidad y jardinería.

El grupo delictivo, que seleccionaba vehículos que contenían herramientas de elevado valor y fácil salida en el mercado ilícito, operaba desde la ciudad de A Coruña y se desplazaba a localidades como Oleiros, Sada, Cambre, Culleredo, Arteixo, Abegondo, Miño, Betanzos, Cerceda y Ordes.

Para evitar levantar sospechas y burlar posibles vigilancias policiales, tras cometer los robos, los autores no se dirigían directamente al punto de ocultación sino que estacionaban el vehículo en calles próximas y realizaban el último tramo a pie cargando el material robado hasta una vivienda utilizada en exclusiva como almacén logístico.

La primera fase de la operación se precipitó en Ordes, donde varios de los investigados fueron interceptados in fraganti tras cometer dos robos, recuperándose herramientas por valor de 3.000 euros.

La fase decisiva de la operación culminó con el registro de varios inmuebles en A Coruña, donde la Guardia Civil descubrió una estancia anexa oculta que albergaba un auténtico almacén de material robado: herramientas profesionales de primeras marcas, maquinaria eléctrica, equipos de medición, material informático y televisores de gran formato.

Además, en el domicilio del supuesto receptador de la mercancía se intervinieron diversas cantidades de cocaína en roca y en dosis preparadas para su venta, así como básculas, dinero en efectivo y útiles para el envasado.

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que parte de las herramientas sustraídas se utilizaban como moneda de cambio para adquirir sustancias estupefacientes.

Por el volumen de hechos esclarecidos, el valor de lo recuperado y el grave perjuicio económico causado a los profesionales afectados, la Guardia Civil considera esta operación como una de las más importantes de los últimos años en la provincia contra esta tipología delictiva.

La Guardia Civil continúa con el inventariado del material para su devolución escalonada a las víctimas y no se descarta el esclarecimiento de nuevos robos cometidos en las provincias de A Coruña y Lugo.