Comienza el ‘apagón’ total de la estación de tren que obligará a trasladar por carretera a los viajeros

Autobuses para trasladar viajeros en la estación intermodal Quintana

La estación de tren de A Coruña iniciará este viernes la segunda fase de los trabajos para su futura intermodalidad, lo que implica la interrupción total de la circulación y el traslado de los pasajeros con billete por carretera. Renfe ha programado un plan alternativo de transporte que garantice la movilidad de los viajeros con transbordos en autobús entre A Coruña y Santiago de Compostela o Betanzos Infesta, en función del servicio (Media Distancia, Regionales, Avant o Alta Velocidad).

Tras una primera fase de ‘apagón’ ferroviario parcial, este viernes comenzará el total, que durará hasta el 10 de julio. En este caso, para la interrupción total de la circulación en la estación Renfe facilitará la movilidad de los viajeros con la programación de los trayectos entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad, así como entre A Coruña y Betanzos Infesta para trenes de Media Distancia de la línea A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol. Igual que en la fase anterior, que duró del 5 al 25 de junio, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del 11 de julio también pueden verse modificados.

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En este sentido, Renfe recuerda que los transbordos por carretera pueden llevar consigo un aumento en los tiempos de viaje, así como cambios en los horarios de salida o llegada, adaptándolos también a las paradas intermedias. Por ello, la compañía recomienda consultar los horarios con antelación además de activar los cambios y anulaciones sin coste para todos aquellos viajeros que prefieran modificar su viaje.

Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com.

Este año estará en servicio

Según fuentes consultadas del Adif, este nuevo paro en la circulación ferroviaria se debe a que, como las obras en la intermodal ya se encuentran en fase avanzada, es necesario realizar actuaciones en la playa de vías, con el objetivo de acomodar los nuevos andenes y raíles al espacio habilitado.

Con este nuevo apagón total en el servicio ferroviario, ya son dos los paros que ha vivido la estación –además de las jornadas de huelga– en 2026, un año en el que, si todo va como está previsto, A Coruña estrenará su terminal intermodal. Tal y como explican desde el Adif, el hecho de habilitar un edificio provisional para el tránsito de viajeros ha facilitado que “no hubiera más afectación al servicio” durante estos meses.