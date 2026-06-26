Un año desde la llegada de los VTC a A Coruña: “La demanda no para de crecer”

Un coche de Bolt con taxis al lado circulando en A Coruña Quintana

Hace más de un año, el 17 de junio de 2025, Uber comenzaba a operar en A Coruña, una ciudad en la que, pese a haber demanda, carecía de una normativa para que pudiesen prestar servicios urbanos. La Xunta había evitado en 2022 regular las licencias VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), pero en 2024 introdujo una modificación legal, dando competencia a los ayuntamientos para autorizar estos servicios. Tras la llegada de Uber –Cabify ya operaba en la urbe, aunque de forma más discreta–, Bolt se sumó a la flota de VTC a finales de septiembre. Para los taxistas, ya “hartos” desde junio, esto supuso un punto de no retorno en su exigencia por hacer cumplir la normativa, que solo permite los viajes interurbanos para estas empresas.

Todos los VTC que operan en A Coruña son 100% eléctricos. Los Cabify son blancos; los Uber, negros; y los Bolt, verdes. Precisamente este color es el que lo hace cada vez más visibles en las calles, y es que su oferta no para de aumentar. El director general de la empresa en España, Daniel Georges, explicó a este diario el pasado mes de marzo que los vehículos de Bolt habían multiplicado por seis su presencia en A Coruña desde septiembre, cuando aterrizaron en la ciudad con diez vehículos. En la actualidad, afirman fuentes de la compañía, “la demanda de este servicio no deja de crecer y nuestro principal objetivo es satisfacerla”.

Y mientras los Vehículos de Transporte con Conductor son ya una opción más que asentada en la urbe, los taxistas conviven con la frustración, adaptándose a su presencia mientras modifican hasta su ritmo de trabajo. El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, reconoce que los taxistas “no hacemos los servicios que hacen ellos, por lo que, cuando se ve mermada nuestra facturación, prolongamos varias horas las jornadas”. El portavoz de la compañía mayoritaria sostiene que es “difícil” cuantificar cómo ha repercutido la presencia de los VTC a su facturación, pero “si es mala, aumentamos horas”.

Tensión

Este es uno de los muchos síntomas que han lastrado el desarrollo de su actividad. “Nos encontramos con dificultades, con la problemática de los seguros todavía presente, que nos piden cantidades astronómicas por las pólizas de los segundos turnos”, dice. Esto último, sin ir más lejos, ha llevado a “muchos compañeros que queríamos contratar para segundos turnos a irse a los VTC porque no se les exige nada”.

Otra señal, añade Villamisar, es “la tensión que hay, que cada vez es mayor porque hay impunidad total. Los VTC se concentran en lugares de ocio nocturno, cargan en nuestras paradas y todo esto delante de nosotros”. Además, el presidente de Teletaxi alerta de un “engaño”: “Cuando las apps de los VTC ponen la opción de contratar un taxi, es mentira; cuando pinchas pone que no está disponible, y eso es porque no hay ninguno que trabaje con ellos”. Sin ir más lejos, las asociaciones solo son conocedoras de una taxista no asociada que ha decidido adherirse a los VTC.

Sobre la actual situación en A Coruña, el presidente de Teletaxi denuncia que no hay ningún “avance”, a pesar de que “seguimos insistiendo al Ayuntamiento para que haga cumplir la ordenanza municipal aprobada por ellos mismos. Se está haciendo un efecto llamada cada vez mayor, por lo que cada vez son más los VTC que vienen incumpliendo la normativa. Hemos pedido información referente a los expedientes sancionadores que se hayan iniciado por parte del Ayuntamiento, y entonces veremos cuál es el siguiente paso a dar”.

El vicepresidente segundo y representante en A Coruña de la recién nacida asociación Unión Galega de Taxi (Ugataxi), Juan Carlos Sambad, que presentará hoy la primera app autonómica para los taxis, denuncia la “inacción total” por parte de la Administración. “Cuando Uber llegó hace un año había apenas 30 VTC, cuando a día hoy hay 200”. Estas, además, asegura que no solo son las que autoriza la Xunta: “Vienen de diferentes autonomías y no se está haciendo nada”.

Sambad expone otro factor que hace que “la facturación haya bajado”, y es que “cuando hay baja demanda, sobre todo Bolt tira los precios de una manera increíble y la gente se preocupa por el precio. Ya no es cuestión de que haya taxis o no, es ahorrarte esos dos euros”.

La alcaldesa, Inés Rey, afirmó en marzo que el Gobierno local regulará los VTC, “que dan un servicio que tiene demanda”. No obstante, recordó que siempre ha apoyado al sector del taxi, pero “cerrar los ojos o hacer como que no existen o pensar que se pueden prohibir es alejarse de la realidad”. No sin antes ofrecer alternativas a los taxis como crear una tarifa cerrada o aumentar licencias, esto último rechazado por Teletaxi y Radio Taxi.

El BNG se mostró contrario en todo momento a la regulación de los VTC: “Se o servizo do taxi ten déficits, o que nos cabe ás administracións públicas é pór os medios para mellorar a súa situación e non darlle entrada na nosa cidade”.