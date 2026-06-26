Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña debate sobre los mercados agrícolas y la actividad productiva a nivel mundial

La jornada fue organizada por la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac)

Iván Aguiar
Iván Aguiar
26/06/2026 18:31
XV Foro Galis celebrado en A Coruña
XV Foro Galis celebrado en A Coruña
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña ha acogido por primera vez la celebración del XV Foro Galis, una cita de referencia para el sector agroalimentario que reunió a profesionales, empresas y expertos para analizar los principales factores que están condicionando la evolución de los mercados agrícolas y la actividad productiva a nivel internacional.

La cita reunió a más de 150 asistentes, superando las cifras de participación de ediciones anteriores, con representación de toda la cadena agroalimentaria: importadores, proveedores, almacenistas, fabricantes y responsables de la Administración pública, que participaron en el análisis de los principales retos del sector.

Un petrolero, atracado en la terminal de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira

Más de 230.000 toneladas de petróleo y fuel llegarán a A Coruña en una semana

Más información

Organizado por Agafac (Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos) y Galis, el encuentro sirvió para reflexionar sobre los desafíos que afronta actualmente el sector en un contexto marcado por la volatilidad de las materias primas, las tensiones geopolíticas y la creciente complejidad de las cadenas globales de suministro.

En el marco del encuentro se celebró también la entrega de las Medallas al Mérito de Agafac, una distinción con la que la asociación reconoce la trayectoria y contribución de profesionales destacados al desarrollo de la industria.

En esta edición fueron galardonados Miguel Rivera Martín, director comercial de la zona Noroeste de Nanta, y José Carlos Fondevila Pérez, consejero delegado de Nudesa, por su aportación al crecimiento y fortalecimiento del sector de la alimentación animal.

La clausura corrió a cargo del presidente de la entidad, José Luis Rey Rodríguez, quien destacó la necesidad de seguir apostando por el conocimiento, la innovación y la cooperación entre empresas para afrontar los retos que plantea el actual contexto económico y productivo. También aprovechó su intervención para anunciar que Galicia acogerá en 2028 el 10º Congreso de Alimentación Animal en Galicia. “Será una edición que tendrá un carácter muy especial al coincidir con el 50 aniversario de nuestra asociación”, manifestó el presidente.

Como colofón a la jornada, los asistentes realizaron una visita al Puerto Exterior de Langosteira, una infraestructura estratégica para la actividad logística e industrial de Galicia y para la competitividad de numerosos sectores vinculados al comercio internacional y al abastecimiento de materias primas, según destaca Agafac.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

XV Foro Galis celebrado en A Coruña

A Coruña debate sobre los mercados agrícolas y la actividad productiva a nivel mundial
Iván Aguiar
Un petrolero, atracado en la terminal de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira

Más de 230.000 toneladas de petróleo y fuel llegarán a A Coruña en una semana
Iván Aguiar
El bar de los Mallos festeja 8 años de vida

Estas son las fiestas de A Coruña para este fin de semana
Redacción
Una persona mira la recogida de residuos el 24 de junioBasura y residuos en la playa después de San JuanEl día de San Juan generó la mitad de basura que el año pasado

Un local de hostelería de A Coruña cobró un mínimo de 3 euros por usar el baño en San Juan
Guillermo Parga