A Coruña debate sobre los mercados agrícolas y la actividad productiva a nivel mundial

XV Foro Galis celebrado en A Coruña Cedida

A Coruña ha acogido por primera vez la celebración del XV Foro Galis, una cita de referencia para el sector agroalimentario que reunió a profesionales, empresas y expertos para analizar los principales factores que están condicionando la evolución de los mercados agrícolas y la actividad productiva a nivel internacional.

La cita reunió a más de 150 asistentes, superando las cifras de participación de ediciones anteriores, con representación de toda la cadena agroalimentaria: importadores, proveedores, almacenistas, fabricantes y responsables de la Administración pública, que participaron en el análisis de los principales retos del sector.

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Organizado por Agafac (Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos) y Galis, el encuentro sirvió para reflexionar sobre los desafíos que afronta actualmente el sector en un contexto marcado por la volatilidad de las materias primas, las tensiones geopolíticas y la creciente complejidad de las cadenas globales de suministro.

En el marco del encuentro se celebró también la entrega de las Medallas al Mérito de Agafac, una distinción con la que la asociación reconoce la trayectoria y contribución de profesionales destacados al desarrollo de la industria.

En esta edición fueron galardonados Miguel Rivera Martín, director comercial de la zona Noroeste de Nanta, y José Carlos Fondevila Pérez, consejero delegado de Nudesa, por su aportación al crecimiento y fortalecimiento del sector de la alimentación animal.

La clausura corrió a cargo del presidente de la entidad, José Luis Rey Rodríguez, quien destacó la necesidad de seguir apostando por el conocimiento, la innovación y la cooperación entre empresas para afrontar los retos que plantea el actual contexto económico y productivo. También aprovechó su intervención para anunciar que Galicia acogerá en 2028 el 10º Congreso de Alimentación Animal en Galicia. “Será una edición que tendrá un carácter muy especial al coincidir con el 50 aniversario de nuestra asociación”, manifestó el presidente.

Como colofón a la jornada, los asistentes realizaron una visita al Puerto Exterior de Langosteira, una infraestructura estratégica para la actividad logística e industrial de Galicia y para la competitividad de numerosos sectores vinculados al comercio internacional y al abastecimiento de materias primas, según destaca Agafac.