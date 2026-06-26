Hace 25 años | La Policía Local zanja el problema de los chiringuitos ilegales en las playas

El San Juan dejó toneladas de basura en la playa Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la Policía Local zanja el problema de los chiringuitos ilegales en las playas. Los agentes no los cerraron durante la noche de San Juan para evitar altercado. Hace 50 años, en 1976, se inauguró en el Barrio de las Flores la calle Camilo José Cela. Hace 75 años, en 1951, el Vioño se adjudicó la II Copa Liceo tras ganar al Ciudad S. D. por 2 goles a 0 y hace 100 años, en 1926, tragedia en la costa coruñesa con el naufragio de“María Mercedes” y “Venus”.

Portada 26 junio 2001 Archivo El Ideal Gallego

La Policía Local zanja el problema de los chiringuitos ilegales en las playas

La celebración de la noche de San Juan se ha convertido en los últimos años en una de las fiestas más importantes de la ciudad. Es la única ocasión en la que los coruñeses invaden literalmente las playas hasta el amanecer. A pesar de que el saldo suele ser positivo, este año algunos oportunistas quisieron hacer su agosto en una sola noche. Los agentes de Policía Local descubrieron con estupor mientras patrullaban que en los arenales del Orzán y de Lapas se habían instalado chiringuitos en los que se vendían todo tipo de bebidas al ritmo de la música. Los responsables municipales se limitaron a avisar a los propietarios de esos improvisados bares.

Portada 26 junio 1976 Archivo El Ideal Gallego

Inauguración de la calle de Camilo José Cela en el Barrio de las Flores

Habéis tenido la habilidad de cargaros un refrán falso, el de que nadie es profesa en su tierra. Y es un motivo de orgullo que lo hayáis hecho por mí”, dijo Camilo José Cela en el acto de inauguración de la calle que lleva su nombre, situada en la circunvalación del Barrio de las Flores. A la una y media de la tarde tuvo lugar el descubrimiento de la placa a los sones del Himno nacional, interpretado por la Banda municipal de Música. Maceros, heraldos y guardia municipal de gala daban escolta a la placa. Con el alcalde y la Corporación municipal asistieron al acto el presidente y vicepresidente de la Diputación Provincial junto a otras autoridades. Unas doscientas personas del barrio de Las Flores se habían dado cita en el lugar, para seguir de cerca el acontecimiento.

Portada 26 junio 1951 Archivo El Ideal Gallego

El Vioño se adjudicó la II Copa Liceo, derrotó al Ciudad S.D. 2-0

Mal partido en el que nos ofrecieron el pasado domingo Vioño y Ciudad S. D., quizá el peor de cuantos se han jugado por la disputa de la “Copa Liceo”, y desde luego inadecuado a la expectación que lo circundaba y que congregó a numerosos público en el recinto de La Granja. Mas esta vez, y con razón, el aficionado no salió satisfecho. Defecto absoluto de juego, y lo que es ya más grave, falta de interés en el conjunto “blanquillo”, y como consecuencia lógica el triunfo y la “Copa Liceo” para el Vioño, representante de la segunda división. Pero tampoco la victoria de este club resultó muy clara aunque si merecida. Esto último porque se emplearon con todo interés y bregaron más que sus rivales por la consecución del triunfo.

Portada 26 junio 1926 Archivo El Ideal Gallego

Desgracia en el mar: naugrafio de “María Mercedes” y “Venus”

La pareja de vaporcitos “María Mercedes” y “Venus”, de bouzas, pero que actualmente se hallan dedicadas a la faena de la pesca en este puerto, salió de madrugada como de costumbre a alta mar. Después de haber efectuado la calada al dirigirse a la Coruña, entre 4 y 5 de la tarde y hallándose a la altura del Cabo Prior, un golpe de mar arrastró la cubierta donde se encontraba laborando el pescado, a bordo del “María Mercedes”, al marinero Manuel Prego Dorca, de unos 34 años, natural de Corrubedo, llevándose tambiñen la ola de la tina en la que el infortunado marinero realizaba sus trabajos. Cuantos trabajos efedtuaron las tripulaciones de los dos barcos parejas para salvar a sus compañeros fueron inútiles.