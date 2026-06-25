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A Coruña

Zara celebra el ascenso del Deportivo A Coruña con una colección disponible en solo cuatro tiendas del mundo

Lara Fernández
Lara Fernández
25/06/2026 09:31
Colección Deportivo Zara
Colección Deportivo Zara
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El inicio de las rebajas no es lo único que hará de Zara este jueves el deseo de muchos coruñeses. La web de la firma ha presentado esta mañana Real Club Deportivo A Coruña X Zara, una colección infantil de prendas que fusionan “a cultura futbolística cunha estética streetwear”.

La colaboración efímera está disponible en solo cuatro tiendas del mundo, todas ellas en A Coruña: Marineda City, Centro Comercial Cuatro Caminos, Zara Kids Marineda y Zara Kids Compostela. Las prendas están diseñadas para su uso diario “e cunha forte conexión emocional co club”.

La colección incluye desde una colonia hasta cuatro camisetas, dos sudaderas, una bolsa tote, un gorro de playa y dos pantalones. El número 1906 (año de fundación del equipo) y el nombre adaptado esta semana a Real Club Deportivo A Coruña, destacan en los diseños, así como siete estrellas, en alusión a los siete títulos nacionales de máxima categoría logrados por el club (una Liga, dos Copas del Rey, tres Supercopas y una Copa España).

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