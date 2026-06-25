El más veterano de la empresa de buses de A Coruña: cumple 26 años y recorre la línea UDC 

El autobús número 327 es el más antiguo en funcionamiento de Tranvías Germán Barreiros

Las cocheras de Tranvías, ubicadas en el barrio de Os Rosales (A Coruña), acogen a un inquilino especial todos los días. Se trata de un autobús de matrícula C0127CJ que normalmente recorre la línea de la Universidad (UDC). La empresa explica que es el vehículo más antiguo que tiene en funcionamiento.

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Es un Mercedes Benz O 405 N2 carrozado por Burillo (empresa española fundada en Logroño especializada en la personalización de autobuses) y que usa el diésel como combustible. Tiene la denominación de número 327 de la compañía.

El registro público de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) revela que fue matriculado por primera vez el 12 de junio del año 2000, lo que quiere decir que recientemente alcanzó los 26 años de servicio.

Este bus estuvo el pasado martes en la sección de chapa y pintura que Tranvías tiene en sus cocheras para la realización del correspondiente mantenimiento. El director de la compañía, Ignacio Prada, explica que este vehículo “falla menos” que otros más modernos que forman parte de la flota.

El autobús número 327 es el más antiguo en funcionamiento de Tranvías Germán Barreiros

El Mercedes-Benz O 405 es un modelo de autobús urbano fabricado por la empresa alemana entre 1984 y 2001 para el mercado europeo, siendo sucesor del Mercedes-Benz O 305 y el antecesor del Mercedes-Benz Citaro.

Nueva tecnología

Este autobús es una muestra del pasado que ha tenido Tranvías en A Coruña, pero la empresa también piensa en el futuro próximo. De hecho, en las cocheras de Os Rosales hay un espacio reservado para efectuar la recarga de vehículos eléctricos. En los últimos años, ha probado diversos buses con este tecnología en diversas líneas de toda la ciudad.

El director de Tranvías explica que la tecnología eléctrica va a ser clave en el próximo concurso de transporte urbano que tiene previsto convocar el Ayuntamiento de A Coruña. “Nosotros sabemos lo mismo que todo el mundo, que evidentemente va a ser un servicio, ya solamente por legislación europea, que va a avanzar hacia la electrificación o hacia las emisiones cero. Entonces, va a ser necesaria una inversión muy alta en vehículos eléctricos y en infraestructura de recarga”, explica.

Ignacio Prada asegura que, ante este escenario, la empresa se ha preparado. Actualmente tiene un autobús eléctrico en la línea 2 que le ha dado “buenos resultados”, ya que ahorra “mucha energía” y consume “menos de la cuarta parte” que un vehículo normal.