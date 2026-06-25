Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Tormenta rayos
A Coruña

Una espectacular tormenta de rayos ilumina A Coruña al amanecer

La inestabilidad provocada por una dana dejó casi 4.000 rayos en Galicia entre las cinco y las diez de la mañana de este jueves

Belén Cebey
Belén Cebey
25/06/2026 10:14

Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a primera hora de este jueves a los vecinos de A Coruña. entre las 06:00 y las 06:00 de la mañana, numerosos rayos iluminaron el cielo sobre la ciudad, ofreciendo imágenes espectaculares.

Tormenta de rayos
Tormenta eléctrica sobre la bahía del Orzán
Víctor Seoane

La situación meteorológica estuvo marcada por una fuerte inestabilidad atmosférica que afectó a buena parte de Galicia durante la madrugada y las primeras horas del día.

Según explicó Francisco Infante, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, el episodio estuvo provocado por una dana que inicialmente se encontraba al suroeste de la comunidad y que fue desplazándose hacia el norte hasta situarse frente a la costa gallega.

“Este hecho, combinado con el aire muy cálido en superficie de estos días, ha provocado una situación de máxima inestabilidad”, señaló Infante, una circunstancia que favorece la formación de tormentas eléctricas.

Tomenta rayos 6
Tomenta de rayos
Víctor Seoane

Aunque las precipitaciones fueron intensas por momentos, el delegado de Aemet destacó que las cantidades de agua recogidas no fueron especialmente elevadas. Sin embargo, el episodio estuvo acompañado de granizo en varios puntos de Galicia.

Los datos de MeteoGalicia reflejan la magnitud del fenómeno. Entre las cinco de la madrugada y las diez de la mañana se registraron 3.946 rayos en toda Galicia, concentrándose buena parte de la actividad durante las primeras horas del día. En A Coruña el total de rayos contabilizados fueron de 666.

La previsión apunta a que la inestabilidad tenderá a remitir progresivamente a lo largo de la jornada, aunque habrá chubascos y tormentas aisladas mientras la dana continúe influyendo sobre Galicia.

Te puede interesar

Colección Deportivo Zara

Zara celebra el ascenso del Deportivo A Coruña con una colección disponible en solo cuatro tiendas del mundo
Lara Fernández
AME4063. CARACAS (VENEZUELA), 24/06/2026.- Fotografía que muestra un edificio afectado por un terremoto este miércoles, en Caracas (Venezuela). El terremoto que sacudió a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. EFE/ Ronald Peña R

Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela en un minuto
EFE
The Horrors, en una imagen promocional

The Horrors | “Estos 20 años han sido como el purgatorio y nos lo merecemos”
Óscar Ulla
El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia

Ecoener afronta el reto de impulsar sus resultados después de cinco años en negativo en la Bolsa
Iván Aguiar