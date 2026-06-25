Una espectacular tormenta de rayos ilumina A Coruña al amanecer

Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a primera hora de este jueves a los vecinos de A Coruña. entre las 06:00 y las 06:00 de la mañana, numerosos rayos iluminaron el cielo sobre la ciudad, ofreciendo imágenes espectaculares.

Tormenta eléctrica sobre la bahía del Orzán Víctor Seoane

La situación meteorológica estuvo marcada por una fuerte inestabilidad atmosférica que afectó a buena parte de Galicia durante la madrugada y las primeras horas del día.

Según explicó Francisco Infante, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, el episodio estuvo provocado por una dana que inicialmente se encontraba al suroeste de la comunidad y que fue desplazándose hacia el norte hasta situarse frente a la costa gallega.

“Este hecho, combinado con el aire muy cálido en superficie de estos días, ha provocado una situación de máxima inestabilidad”, señaló Infante, una circunstancia que favorece la formación de tormentas eléctricas.

Tomenta de rayos Víctor Seoane

Aunque las precipitaciones fueron intensas por momentos, el delegado de Aemet destacó que las cantidades de agua recogidas no fueron especialmente elevadas. Sin embargo, el episodio estuvo acompañado de granizo en varios puntos de Galicia.

Los datos de MeteoGalicia reflejan la magnitud del fenómeno. Entre las cinco de la madrugada y las diez de la mañana se registraron 3.946 rayos en toda Galicia, concentrándose buena parte de la actividad durante las primeras horas del día. En A Coruña el total de rayos contabilizados fueron de 666.

La previsión apunta a que la inestabilidad tenderá a remitir progresivamente a lo largo de la jornada, aunque habrá chubascos y tormentas aisladas mientras la dana continúe influyendo sobre Galicia.