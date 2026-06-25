Un barrio de A Coruña desafía a Iron Maiden, Tom Jones y Deep Purple

Iron Maiden, en una imagen promocional

Todavía con la resaca de las fiestas de O Martinete, que resultaron todo un éxito de organización y participación, Monte Martelo, la asociación que se ocupa de As Rañas, Someso, O Birloque y el propio Martinete, ya cuenta los días para la llamada Festa dos Martelos. Serán tres días de fiestas, entre el jueves 2 de julio y el sábado 4, con una programación llena de actos originales.

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El jueves es un día para valientes, pues Monte Martelo buscará contraprogramar el recital de Tom Jones en el Coliseum, el de Iron Maiden en Viveiro y el de Deep Purple en Vigo. Para ello, contarán con la actuación estelar de la orquesta Saudade, la misma que promete 'petarlo' en Os Mallos este viernes. Además, habrá un show de los gaiteiros de O Birloque y el pregón a cargo e una persona muy vinculada al Dépor, según adelanta la organización.

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La orquesta América de Vigo dará su recital a partir de las 21.30 horas del viernes, como plato fuerte. Para el sábado queda un programa intenso en el que habrá bendición de los coches, gran churrascada popular, dúo Ale y Álex, Candela, Gaiteiros con Coitelo de Pau y la orquesta Barceló. Todos los eventos se celebrarán en la plaza Agustín Díaz.

Por otra parte, la organización recuerda que los tickets para la churrascada popular se podrán retirar hasta el próximo martes en el mesón O Loureiro, en la calle Félix Acevedo 27.