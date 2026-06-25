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A Coruña

Tierra de hombres expone en Los Rosales un proyecto contra la violencia infantil en Mauritania

La entidad benéfica presenta su proyecto de cooperación en este país

Redacción
25/06/2026 15:56
Curiosos se acercaron a la exposición de Tierra de hombres
Curiosos se acercaron a la exposición de Tierra de hombres
Javier Alborés
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La delegación coruñesa de la ONG Tierra de Hombres ha inaugurado este jueves una exposición fotográfica en el centro comercial Los Rosales para “conocer la historia de miles de niños que cada día luchan contra la soledad, el hambre, el miedo, el silencio y la injusticia” en Mauritania.

La entidad benéfica presenta así su proyecto de cooperación en este país, una iniciativa que tiene como objetivo “garantizar que los niños en situación de riesgo o víctimas de diferentes formas de violencia, explotación y abuso tengan acceso servicios de protección de calidad”.

Según denuncian, una gran parte de la población infantil de Mauritania –unos 2.500 niños– no puede acceder a derechos fundamentales como salud, educación o protección, y terminan siendo especialmente vulnerables a la violencia de género, la explotación laboral y la violencia, tanto  física y psicológica.

Tierra de hombres Galicia, que comenzó su actividad en el año 2003 y que tiene por objetivo promover el desarrollo de la infancia más desfavorecida, invita así a conocer la historia de “miles de niños” en esta situación en las comunidades de Nuakchot y Kiffa, que participan activamente en la prevención, con esta exposición que está disponible desde este jueves.

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