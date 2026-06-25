The Horrors | “Estos 20 años han sido como el purgatorio y nos lo merecemos”

The Horrors, en una imagen promocional Paris Seawell

Aunque fueron uno de los últimos nombres en conocerse del cartel, The Horrors es uno de los grandes atractivos de esta nueva edición de Noites do Porto. El sábado 27 actuarán en el Inn Club y este verano tienen prevista otra visita a la península, para participar en el festival Paredes do Coura.

Aunque el núcleo duro de la banda sigue siendo el mismo (Faris Badwan como voz y Rhys Webb al bajo) junto a la participación de Josh Hayward, recientemente han incorporado a Amelia Kidd y Jordan Cook con motivo del 20 aniversario de la formación y para dar vida a su último disco, ‘Night life’, que será el que traigan debajo del brazo en su viaje a tierras herculinas. Preguntado sobre qué se puede esperar sobre la cita del sábado en el Inn Club, Badwan no lo tiene demasiado claro: “Nunca sé cómo responder a esta pregunta. Depende mucho de los públicos”, reconoce.

La oscuridad que por momentos baña su música y los tintes góticos que la aderezan de cuando en cuando se traslada también a su día a día. Tal es así que Badwan tiene claro qué es lo que quiere hacer durante su estancia en A Coruña: “Quiero buscar algunas iglesias que poder explorar”.

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Aunque sí es su debut en tierras coruñesas, no lo es ni en España ni en Galicia. Rememorando sus visitas, Faris Badwan enumera muy diversos recuerdos. Por un lado, sus “paseos” por el cementerio de Montjuic, en Barcelona, donde descansan personalidades históricas como Lluís Companys, Joan Miró, Santiago Rusiñol o Isaac Albéniz. Pero el vocalista de The Horrors también destaca “ver a la gente haciendo la peregrinación a Santiago de Compostela”, observar “banderas Palestinas en todos los sitios” o, el más atípico de sus recuerdos españoles: “la tienda de artículos militares de segunda mano GI Joe en Barcelona”.

Sobre el origen ‘Night life’, el disco que presentan en A Coruña, destacan que él y Rhys Webb estaban trabando en canciones, aunque “no sabíamos quiénes tocarían en él ni como acabaría sonando”. Pero la intención era acabarlo de cualquiera de las maneras, así que, “básicamente, nos aislamos durante un par de años para terminarlo”. Aunque para grabarlo realizaron parte del proceso en Los Ángeles, el vocalista de The Horrors afirma que sintieron “una sensación similar de soledad y alienación que ya habíamos estado sintiendo en Londres”. Aunque los temas parecen transitar las diferentes aristas del grupo, explican que no ha sido algo impostado, “nunca nos propusimos hacer nada, es una mezcla de todo lo que sentíamos en distintos momentos”.

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Se trata de su primer trabajo largo en casi una década, ya que su anterior disco, ‘V’, data de 2017. “En este tiempo, no hemos cambiado tanto como personas, en realidad. Creo que Rhys y yo estamos atrapados en un limbo eterno”, asegura Badwan.

Origen y futuro

Badwan y Webb comenzaron el proyecto de The Horrors hace poco más de 20 años. Preguntado por un balance de este tiempo, Badwan vuelve a su peculiar modo de mirar el mundo: “Estos años han sido como un purgatorio y nos lo merecemos”, asegura el vocalista de la formación.

Pero pese a que hace poco más de un año que publicaron ‘Night life’, The Horrors ya mira al futuro a corto y medio plazo: “Estamos trabajando en un nuevo disco”, adelanta Badwan.